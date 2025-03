One Piece: Thurlow parla di Studio Ghibli e AI

Uno dei nomi più importanti dietro la produzione dell’anime di One Piece, Henry Thurlow, si è già esposto sulla questione inerente allo Studio Ghibli e l’intelligenza artificiale, ricordando quanto sia importante il talento profondo dell’essere umano nel raccontare storie.

L’animatore di Jojo, Castlevania, Naruto e One Piece ha mosso critiche forti verso l’AI, difendendo lo stile unico di Miyazaki e il suo team. Se non avete seguito, negli ultimi giorni sono andati virali sui social immagini e video generati con AI, che replicavano la leggendaria estetica dello studio di animazione nipponico più famoso al mondo. Tutto questo in coincidenza con il ritorno della Principessa Mononoke in 4K.

Thurlow ha infatti dichiarato tramite un post proprio sui social: “Non so esattamente cosa pensino di ottenere generando questo genere di immagini AI copiato dallo Studio Ghibli, a parte offendere e turbare gli artisti originali. Non si possono realizzare film che portino un guadagno con roba del genere: è come trollare, nulla di più”.

One Piece: animatore e regista dell’anime parla di Studio Ghibli e AI

Da come leggete, l’animatore ha preso una posizione netta, discutendo del senso stesso del processo creativo mediato da questi algoritmi effettivamente preimpostati dell’Intelligenza artificiale. Ma lo sfogo non finisce qui:

“Se non hai tempo da dedicare per diventare uno chef, non meriti la stessa Michelin. Se non ti dedichi alla recitazione, non meriti un Oscar. E se non hai tempo da dedicare all’animazione e all’arte, allora stai alla larga da questo settore”. Qui ha difeso con le unghie e con i denti il proprio lavoro.

Oltre l’animatore e regista, anche la Nippon Anime and Film Culture Association ha preso una posizione solida nel 2024 in merito a questa questione, denunciando il rischio che gli artisti vengano messi da parte nel mercato dominato ormai dall’AI. Voi cosa ne pensate di questa situazione?

Fonte Comic Book