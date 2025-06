One Piece: svelato l’aspetto di Chopper nel live-action al TUDUM

L’adattamento live-action di One Piece ha stupito tutti i fan della serie riuscendo in quello che tutti credevano assolutamente impossibile. La prima stagione si è rivelata un enorme successo e Eiichiro Oda ha partecipato attivamente alla produzione ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo. L’ampia risposta positiva del pubblico ha portato alla decisione di lavorare alla seconda stagione e Netflix, in occasione dell’evento TUDUM, ha finalmente svelato l’aspetto di Tony Tony Chopper con una clip esclusiva visibile di seguito:

ATTENTION ALL PIRATES! 🏴‍☠️ The doctor is in! Tony Tony Chopper, voiced by the incredible Mikaela Hoover, made a show-stopping appearance at #TUDUM along with the Straw Hat Crew! ⛵ 🌊 One Piece Season 2 sets sail in 2026. pic.twitter.com/WMHseb8GGj — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 1, 2025

Tony Tony Chopper sarà interpretato dall’attrice Mikaela Hoover, che ha lavorato alla famosa serie televisiva di Netflix “Beef” e “Guardiani della Galassia Volume 3” dei Marvel Studios. Come si può intuire dalla clip condivisa, il dottore dei Pirati di Cappello di Paglia sarà realizzato interamente con grafica generata al computer e la scelta è condivisibile considerando che la renna si trasforma cambiando aspetto grazie ai poteri del suo Frutto del Diavolo. Mikaela Hoover non si occuperà solo del doppiaggio di Chopper, ma anche delle “catture facciali” in modo da controllare al meglio la sua interpretazione.

La rivelazione di Chopper nella seconda stagione del live-action è accompagnata dalla sua finestra di uscita ufficiale. Molti fan speravano che Netflix rilasciasse i nuovi episodi la prossima stagione quest’anno, anche se la piattaforma di streaming ha confermato che One Piece tornerà nel 2026.

Hoover si unisce a un ricco cast di spessore della seconda stagione che riportiamo di seguito: