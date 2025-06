One Piece: svelato il calendario di tutti i capitoli del 2025

Il manga di One Piece è da tempo entrato nella sua Saga Finale, ma la storia è tutt’altro che finita. Dopo gli eventi della Saga di Wano, il mondo ha subito uno scossone enorme portando pirati come Shanks e i Pirati di Barbanera a fare la loro mossa. D’altra parte, Rufy e la sua ciurma ha continuato a navigare e fino ad arrivare sull’isola di Egghead dove incontrano Bonney.

Su quest’isola incontrano anche Vegapunk, il quale rappresenta l’obiettivo del Governo Mondiale per aver condotto studi proibiti sul Secolo del Grande Vuoto e di Ohara. Purtroppo Rufy non riesce a mantenere a Vegapunk la promessa di scappare dall’isola insieme. Tuttavia il loro viaggio li porta in seguito sull’isola di Elbaf, la leggendaria terra dei Giganti.

Il manga attualmente si sta concentrando con gli eventi di Elbaf, ma come i fan hanno notato, Oda di solito si prende una pausa ogni tre capitoli a causa di altri impegni a cui deve tener fede. Uno di questi riguarda la supervisione della produzione della seconda stagione dell’adattamento live-action.

Per questa ragione è stato pubblicato un calendario completo di quest’anno che delinea il programma di pubblicazione di tutti capitoli e le pause del mangaka. Di seguito è possibile guardare tutte le date di uscita dei capitoli di One Piece:

Capitolo 1152 – 23 giugno

Capitolo 1153 – 30 giugno

Capitolo 1154 – 7 luglio

Pausa – 14 luglio

Capitolo 1155 – 21 luglio

Capitolo 1156 – 28 luglio

Capitolo 1157 – 4 agosto

Pausa – 11 agosto

Capitolo 1158 – 18 agosto

Shonen Jump Break – 25 agosto

Capitolo 1159 – 1 settembre

Capitolo 1160 – 8 settembre

Pausa – 15 settembre

Capitolo 1161 – 22 settembre

Capitolo 1162 – 29 settembre

Capitolo 1163 – 6 ottobre

Pausa – 13 ottobre

Capitolo 1164 – 20 ottobre

Capitolo 1165 – 27 ottobre

Pausa – 3 novembre

Capitolo 1166 – novembre 10

Capitolo 1167 – 17 novembre

Pausa – 24 novembre

Capitolo 1168 – 1 dicembre

Capitolo 1169 – 8 dicembre

Pausa – 15 dicembre

Capitolo 1170 – 22 dicembre

Pausa Shonen Jump – 29 dicembre

Chiaramente ci potrebbe essere la possibilità di alcuni imprevisti che cambierebbero la programmazione sopra riportata.

Una delle novità più importanti dell’arco di Elbaf è l’introduzione del principe Loki, che sta scontando la sua pena per aver assassinato suo padre, l’amato re Harald. Loki viene dipinto come un cattivo dai Giganti, ma la verità non è proprio questa. Sfortunatamente, solo Loki e Jarul conoscono la verità su ciò che accadde 14 anni.

D’altra parte, l’arco narrativo ha rivelato i membri dei Cavalieri Divini, ossia Shamrock Figarland, Gunko, Shepherd Sommers e Rimoshifu Killingham. Shamrock è il fratello gemello di Shanks.

Dietro tutti questi personaggi, c’è il misterioso e temibile Im, che ha la capacità spaventosa di trasformare chiunque voglia in potenti e obbedienti burattini. I Cavalieri Divini hanno l’obbiettivo di far arrendere i Giganti con qualsiasi mezzo necessario per soggiogare Elbaf. Tuttavia, Rufy non se ne starà a guardare e interverrà per proteggere i Giganti, in quello che sarà lo scontro più importante della sua vita.