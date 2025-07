One Piece: svelate le origini oscure di Loki

Nel corso della sua lunga serializzazione, il manga di One Piece ha introdotto molti personaggi con un passato tragico. L’esempio più recente è Kuma, che ha semplicemente sconvolto i fan di One Piece nell’arco di Egghead. Ora che il manga sta narrando le vicende dell’arco di Elbaf, il personaggio dal passato tragico è il cosiddetto “Principe Maledetto“, Loki.

Il capitolo 1153 di One Piece si addentra nelle origini di Loki, rivelando che Harald fu costretto a sposare la madre di Loki, Estrid, dopo le pressioni dei Giganti affinché sposasse qualcuno con il puro sangue di Gigante Antico. Tuttavia, Loki nacque con occhi serpentini, terrorizzando Estrid che lo gettò negli Inferi, definendolo maledetto e mostruoso. Mentre Estrid si prepara a tornare al suo villaggio a Elbaf, si vede Loki piangere mentre cerca di arrampicarsi sull’Albero di Adamo, dipingendo un quadro tragico e sorprendente del personaggio che Loki ha rappresentato finora.

Dopo la scoperta dell’aspetto di Loki, sua madre, Estrid, inizialmente voleva che tutti coloro che avevano assistito al parto dicessero ad Harald che si trattava di un feto morto, ma in seguito si limitarono a mantenere segreta la sua nascita. Naturalmente, considerando che i fan hanno visto Re Harald rivolgersi a Loki e Hajrudin in un breve flashback, la nascita di Loki non è rimasta un segreto per molto tempo.

La parte più interessante del capitolo è senza dubbio la rivelazione di una profezia secondo cui Harald sarebbe stato ucciso da suo figlio. Tale profezia, avrebbe portato i Giganti ad attribuire qualsiasi futura disgrazia capitata a Elbaf, alla maledizione di Loki.

Nonostante la profezia, il capitolo 1152 ha mostrato che Loki e Jarul erano arrivati al Castello di Aurust nel momento in cui Re Harald era stato impalato dalle sue guardie. Quindi Loki sarebbe innocente da ogni crimine e, se così fosse, è possibile che tutte le altre voci sulle sue malefatte siano anch’esse false, dipingendolo erroneamente come il “Principe Maledetto” di Elbaf.

Sebbene il suo passato difficile giustificherebbe pienamente ogni sua eventuale azione nefasta, sta diventando sempre più chiaro che Loki sia un personaggio completamente diverso da come viene descritto. Non a caso Rufy ha avvertito subito di potersi fidare di Loki al punto da chiedergli di unirsi alla sua Ciurma. È quindi sempre più chiaro che One Piece stia portando a termine un’altra classica redenzione e alla fine dell’arco narrativo di Elbaf, Loki potrebbe diventare uno dei personaggi più amati dai fan.