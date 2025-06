One Piece: l’anime è pronto a svelare il ruolo di Saturn nel passato di Kuma

L’arco sul passato di Kuma nell’anime di One Piece è quasi giunto al termine dopo aver mostrato l’incontro tra lui e Vegapunk. Kuma ha debuttato nell’arco di Thriller Bark senza però avere un ruolo molto importante. Inizialmente era considerato un nemico di Rufy, ma l’arco di Egghead sta dimostrando l’esatto opposto. Kuma è sempre stato un grande sostenitore dei Cappelli di Paglia. Per quanto riguarda sua figlia, Bonney è alla sua ricerca da anni e finalmente è riuscita a scoprire la verità su Kuma dopo aver incontrato Vegapunk.

Tuttavia inizialmente lo scienziato non le racconta subito tutto, ma alla fine le mostra la bolla a forma di zampa che contiene i ricordi di Kuma. Bonney scopre tutto su di lui, a partire dalla sua nascita fino al motivo che lo ha spinto a scegliere di diventare un Pacifista. L’episodio 1133 di One Piece porta a molte domande, tra cui come Kuma si sia guadagnato la reputazione di tiranno e sia diventato un pirata. Ma lo shock più grande è legato alla decisione che prende pur di guarire la piccola Bonney.

Fin dall’età di quattro anni, Kuma ha lottato e sofferto senza sosta a causa del Governo Mondiale e dei Draghi Celesti. Il passato ha continuato a perseguitarlo anche dopo aver lasciato l’inferno di God Valley e essersi costruito una vita pacifica con Ginny. I suoi giorni di pace, però, hanno avuto durata breve in quanto Ginny viene improvvisamente rapita da un Drago Celeste e costretta a diventare una delle sue mogli. Due anni dopo il suo rapimento, Bonney viene abbandonata e fa ritorno con un neonato tra le braccia, nella speranza che Kuma se ne sarebbe preso cura dopo la sua morte.

In questo modo Kuma conosce Bonney e promette a Ginny che si prenderà cura di lei, ma era impotente di fronte alla sua malattia che l’avrebbe portata inevitabilmente alla morte prima del suo decimo compleanno. Quando Kuma incontra Vegapunk, lo scienziato si offre di salvarle la vita, a patto che Kuma accetti di aiutarlo a creare un esercito di cloni a sua immagine e somiglianza. Sfortunatamente, Saturn scopre tutto e, come mostrato nell’episodio 1133, la sua avidità è destinata a sfociare in qualcosa di tragico.

Vegapunk voleva solo l’aiuto di Kuma per creare un esercito di cyborg, ma non era assolutamente interessato a cancellargli l’umanità. Quindi il vero responsabile del tragico destino di Kuma è proprio Saturn e questo spiega la rabbia di Bonney non appena si ritrova davanti all’Astro di Saggezza.