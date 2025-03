One Piece: svelata la collaborazione con una squadra di calcio tedesca

One Piece sta per scendere in campo in quanto Rufy e i Cappelli di Paglia si sono uniti alla squadra di calcio della Bundesliga, ossia il Borussia Dortmund, per una nuova fantastica collaborazione per il giorno della partita. One Piece si è preparato a tornare per nuovi episodi dell’anime dopo una pausa storica che dura da sei mesi, e i fan hanno potuto crogiolarsi in questo ritorno con ogni sorta di nuove fantastiche collaborazioni. Come si è visto negli ultimi mesi in particolare, One Piece sta conquistando il mondo di vari sport per portare avvinare sempre più fan.

Proprio quest’anno One Piece ha collaborato con i Los Angeles Lakers della NBA per una speciale serata e ora collaborerà con la squadra di calcio della Bundesliga per promuovere un importante evento sportivo in arrivo questo mese. Di seguito è possibile guardare tutti i membri della ciurma indossare la divisa giallo nera del club tedesco.

Come spiegato in dettaglio sul sito web ufficiale di One Piece, questo nuovo “BVB × ONE PIECE Matchday 2025” si svolgerà durante la partita casalinga tra Borussia Dortmund e 1.FSV Mainz 05 al Signal Iduna Park in Germania domenica 30 marzo. Oltre a mostrare di più del One Piece Card Game durante l’evento, ci saranno anche gadget speciali e altri beni che uniranno i due franchise e che saranno disponibili solo lì. Inoltre ci sarà un team up speciale tra Tony Tony Chopper e la mascotte del Borussia Dortmund, EMMA.

Questo è ben lungi dall’essere l’unico team up importante che One Piece ha avuto con squadre sportive negli ultimi mesi e probabilmente non sarà l’ultimo. Così facendo la serie shonen può pubblicizzare anche il suo atteso ritorno sul piccolo schermo dopo una storica pausa di sei mesi annunciata lo scorso autunno. Dunque è finalmente giunto il momento di festeggiare davvero con eventi come questo.

La seconda parte dell’arco di Egghead tornerà con nuovi episodi a partire dal 5 aprile in Giappone e sarà trasmesso in streaming su Netflix e Crunchyroll. Ci sarà anche un intero weekend di anteprima su Crunchyroll, poiché insieme al nuovo episodio sarà rilsciato uno speciale riassuntivo di 83 minuti della prima metà dell’arco di Egghead che permetterà ai fan di rimettersi al passo. E oltre a questo un secondo episodio sarà visibile il giorno successivo sempre nello stesso weekend, ovvero il 6 aprile.

Fonte – Comicbook