One Piece: l’anime ripropone il Red Hawk di Rufy dopo 13 anni

One Piece ha lavorato a un importante remake dell’arco dell’Isola degli Uomini Pesce e l’ultimo episodio ha riproposto il Red Hawk di Rufy completamente rivisitato dopo circa 13 anni. L’anime di One Piece è ancora in pausa dallo scorso autunno in quanto il team prepara per la fase successiva dell’arco di Egghead. Nell’attesa del suo ritorno One Piece si era assicurato che i fan potessero intrattenersi con qualcosa.

L’arco dell’Isola degli Uomini Pesce è una speciale versione rimasterizzata dell’anime che prende la versione originale dell’arco e la modifica in un nuovo formato con nuovi effetti visivi, suoni e altro per allinearsi all’attuale uscita dell’anime di One Piece. Ciò ha significato una nuova fantastica interpretazione di alcuni dei momenti più importanti dell’anime e l’ultimo episodio ha riportato sullo schermo una nuova versione del debutto del Red Hawk di Rufy. Seguendo questo link è possibile guardare la clip.

L’episodio 19 dell’arco dell’Isola degli Uomini Pesce porta l’anime sempre più vicino alla conclusone. Questa speciale rimasterizzazione modifica la versione originale dell’arco riducendola a 21 episodi e, con essa, ha mostrato una versione molto più snella dell’arco narrativo.

Il Red Hawk di Rufy è molto più piacevole visivamente in questa nuova versione rimasterizzata dell’anime di One Piece e rispetto alla versione originale dell’anime, Rufy avrebbe usato il Red Hawk contro Hody perché non voleva mai più perdere qualcuno di importante per lui. È qui che ha un breve flashback di Ace, che chiudere il cerchio di quel momento dato che questo attacco rappresenta una delle tante cose che il protagonista ha trascorso durante gli ultimi due anni cercando da diventare sempre più forte.

L’arco di Egghead ha dato il via a una pausa storica per l’anime a novembre, e l’attesa dei sei mesi è quasi finita. Quando il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini Pesci giungerà al termine, i fan potranno godere di nuovi episodi ancora una volta. L’arco di Egghead è attualmente programmato per il primo episodio della seconda parte il 6 aprile in Giappone, e sarà trasmesso in streaming su Netflix in tutto il mondo.

L’episodio 1123 di One Piece sarà il primo episodio completamente nuovo di questa nuova era e finalmente si potrà scoprire cosa è successo a Rufy e agli altri della sua Ciurma mentre sono ancora sparsi nel laboratorio dell’isola del Dr. Vegapunk. L’anime debutterà in una nuova fascia oraria anche quando tornerà in Giappone, ma deve ancora essere rivelato come ciò avrà un impatto sulla sua uscita in streaming per i territori internazionali.

Fonte – Comicbook