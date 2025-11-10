One Piece: Oda svela lo stato attuale di Wano dopo la caduta di Kaido

Da quando il manga di One Piece ha debuttato nel 1997, ha narrato le avventure di Monkey D. Rufy attraverso tantissimi archi narrativi importanti. Dal salto temporale in poi, gli archi in questione sono diventati sempre più variegati. Mentre gli ultimi due della Saga Finale si sono distribuiti in un numero considerevole di capitoli, l’arco narrativo più lungo di One Piece è senza dubbi quello di Wano. Infatti questa fase del manga è racchiusa in 149 capitoli totali, da luglio 2018 fino ad agosto 2022.

Questo arco narrativo è uno dei più significativi, in quanto proietta la Ciurma di Cappello di Paglia ai vertici e poi svela il Gear 5 di Rufy. La regione di Wano in sé era eterogenea e le conseguenze causate dal regno di Kaido e Orochi erano alquanto ambigue, soprattutto dopo aver saputo che Momonosuke avrebbe governato il paese come Shogun. Fortunatamente, Eiichiro Oda ha svelato nuove informazioni sullo stato di Wano nella sezione SBS presente nell’ultimo volume di One Piece.

In questa sezione in cui i fan pongono domande interessanti al mangaka, un fan chiede come stia funzionando la regione di Wano dopo la tirannia di Kaido. La domanda chiede specificamente se i Nove Foderi Rossi stiano gestendo la ricostruzione e se sia Kinemon a orchestrare il piano. Rispondendo alla domanda, Eiichiro Oda conferma che Momonosuke stia controllando il territorio, con il supporto dei Foderi Rossi, nonostante la sua giovane età. Oda rivela che le zone corrotte del paese, tra cui la città di Okobore, le miniere dei prigionieri, Onigashima e le fabbriche, sono state tutte rimosse.

Oda, inoltre, afferma che la maggior parte di queste informazioni è stata mostrata nelle copertine, a conferma che i Foderi Rossi si sono diffusi in tutto il territorio di Wano e sono diventati Daimyo. La regione principale, la Capitale dei Fiori, è supervisionata da Kinemon in qualità di Anziano, con Nekomamushi che funge da capo degli Inferi. Con Nekomamushi nella Capitale dei Fiori e Inuarashi a Kuri, si conferma anche che la Tribù dei Visoni si è probabilmente trasferita a Wano.

Per quanto riguarda Yamato, la figlia di Kaido sta ancora vagando per il paese quindi le probabilità che si unisca alla Ciurma di Cappello di Paglia sono ancora remote ma restano ancora vive per i fan.