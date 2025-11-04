One Piece: Oda svela l’identità del padre di Franky

One Piece presenta ancora molti misteri irrisolti e i legami di parentela sconosciuti di diversi personaggi è uno di questi. A tal proposito Oda avrebbe finalmente svelato la misteriosa identità del padre di un membro della ciurma di Cappello di Paglia. Mentre alcuni membri della Ciurma di Monkey D. Rufy hanno rivelato i loro legami familiari attraverso l’esplorazione del loro passato, ce ne sono altri le cui origini sono rimaste completamente misteriose.

Uno di questi è Franky, di cui molti fan sostengono che suo padre sia Queen. E a dare conferma a questa teoria ci pensa proprio Eiichiro Oda. Tutti i fan della serie sanno che al suo debutto, Franky era stato introdotto come un orfano accolto e cresciuto da Tom. Ma Franky era uno dei figli di Queen che il famigerato membro della ciurma di Kaido aveva abbandonato. Collegando questi punti, sembra che persino Oda stesso sia rimasto sorpreso.

Infatti Oda ha risposto a questa vicenda sull’ultimo numero della rivista Shonen Jump di Shueisha con le seguenti parole: “Oh no, se ne sono accorti. Devono aver visto nell’Enciclopedia di One Piece – Vivre Card che l’anno di nascita del figlio di Queen corrisponde all’anno di nascita di Franky! E l’anno in cui Queen ha abbandonato suo figlio corrisponde anche all’anno in cui Franky è stato accolto da Tom“.

Il messaggio di Oda fa intuire che il mangaka ha deciso di non darci troppa importanza, altrimenti i lettori di One Piece avrebbero potuto assistere a una reunion padre-figlio nell’arco di Wano. Quindi, in definitiva, il fatto che Queen sia il padre di Franky non ha davvero importanza e se interpretata da questo punto di vista, si tratta di una dinamica in cui personaggi come Franky sono passati in secondo piano rispetto ad altri membri di spicco della ciurma di Cappello di Paglia.

È un’occasione mancata, se si considera anche il fatto che Franky ha trascorso un intero arco narrativo nel laboratorio sull’isola del futuro del suo idolo, Vegapunk. Ma One Piece ha mostrato pochissime scene di interazione tra il carpentiere della Sunny e Vegapunk nonostante abbia modellato il suo corpo ispirandosi a progetti dello scienziato.