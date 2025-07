One Piece: Oda svela la ragione del design di Gunko

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha introdotto diversi nuovi personaggi, tra cui Gunko, uno dei membri dei Cavalieri Divini. Insieme a Shamrock, è giunta su questo luogo leggendario per conquistare Elbaf e il primo obiettivo per farlo è stato Loki, il Principe Maledetto. Loki ha avuto la possibilità di entrare a far parte dei loro ranghi, ma il Principe nutre un profondo risentimento per i Draghi Celesti, rifiutando così l’invito senza pensarci due volte.

Attraverso la loro interazione, i fan hanno scoperto una personalità di Gunko piuttosto contrastante. Tuttavia, ciò che ha suscitato un acceso dibattito tra i fan è il suo design. Nonostante la vasta costruzione del mondo e la profonda tradizione, One Piece è uno shonen che spesso si concentra sul fan service. I fan spesso criticano la mangaka per aver “oggettificato” i personaggi femminili, e questa volta non è stato diverso. Mentre molti hanno sostenuto che l’outfit di Gunko non fosse insolito per via della ricorrenza frequente con cui tali scelte di design sono presenti nella serie, altri naturalmente la pensavano diversamente. Ora che il dibattito si è da tempo placato, Eiichiro Oda ha finalmente detto la sua sulla vicenda ed è assolutamente esilarante.

Il 4 luglio è stato pubblicato il volume 112 di One Piece ed è attualmente disponibile solo in Giappone. Come di consueto, ogni volume contiene la famosa rubrica SBS, che fondamentalmente consiste in un Q&A. In questa sezione, quindi, Oda risponde alle domande dei fan.

Eiichiro Oda risponde alla domanda di un fan, il quale gli chiede perché Gunko indossa le mutandine e il mangaka risponde in questo modo: “Continuo a ricevere commenti come ‘mutandine’ qui, ‘mutandine’ là. Tecnicamente sono mutandine, ma se le chiamiamo così, allora Gunko sarebbe una specie di pervertito. Non è affatto così“.

Il mangaka fa riferimento agli outfit di Egghead dicendo: “Conosci gli abiti di Nami e Bonney in Egghead? È una moda in cui gli orli delle loro giacche sono allungati. In effetti, riduce l’esposizione della pelle. Quindi quell’outfit va benissimo“. Oda conclude il messaggio aggiungendo scherzosamente: “Che maleducato“.

Ovviamente, nessuno crede alla spiegazione del mangaka, dato che One Piece ha una lunga storia di fanservice, soprattutto quando si tratta di personaggi femminili. La risposta di Oda viene presa alla leggera dai fan, e, nonostante le discussioni iniziali, la questione degli abiti di Gunko è stata liquidata con nonchalance. Gunko si è poi rivelata un personaggio intrigante con un passato complesso, che, sorprendentemente, è legato a uno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia.