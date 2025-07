One Piece: i fan ricreano la cover 112 scartata da Oda

One Piece intrattiene i fan in tutto il mondo con nuovi ed entusiasmanti capitoli quasi ogni settimana e pubblica in genere tre o quattro volumi all’anno. E la pubblicazione dei volumi è uno dei momenti più attesi in quanto non solo rivela la palette di colori ufficiale di nuovi personaggi, come Loki, ma anche perché contengono la famosa rubrica SBS. E ora tutto questo sta per tornare in quanto il volume 112 è pronto ad arrivare sugli scaffali e alcuni fan sono un po’ divisi sulla cover.

One Piece ha recentemente svelato la cover del suo nuovo volume, insieme a un time-lapse del processo creativo di Oda. Tuttavia, questa volta, il time-lapse ha catturato particolarmente l’attenzione dei fan, poiché ha rivelato che Oda aveva in mente diversi concept iniziali per la copertina del Volume 112. Il primo di questi concept includeva Scopper Gaban, Rufy, Zoro e, naturalmente, i vari Cavalieri Divini, come Shamrock, Gunko, Killingham e Sommers, che hanno debutto su Elbaf. Tuttavia, questo concept è stato scartato, per dare spazio a una cover con Rufy circondato dai Nuovi Pirati Giganti e da Saul e Robin. Per quanto adorabile possa essere, molti fan non sono riusciti a togliersi dalla testa il concept iniziale e, fortunatamente, un fan è riuscito a ricrearla.

Poco dopo la presentazione del volume 112 di One Piece, un fan artist di X, XgInrw, ha condiviso un’illustrazione a colori dell’idea alternativa per la copertina del volume che era stata scartata da Oda. Questa versione cattura con precisione lo stile artistico di Oda, offrendo ai fan un’idea di come questa sarebbe potuta apparire se Oda non l’avesse scartata. Uno dei motivi principali per cui i fan desideravano ardentemente che il numero successivo presentasse i Cavalieri Divini era quello di farsi un’idea della loro combinazione di colori e del loro design ufficiale.

Dopo aver visto i colori ufficiali dei Cinque Astri nell’anime, molti fan sono allo stesso modo curiosi di scoprire se anche i Cavalieri manterranno la stessa estetica brillante e colorata dell’arco narrativo di Egghead. Tuttavia, l’anime di One Piece è ancora molto distante da questi eventi e potrebbe volerci un anno intero o poco più, prima che i fan scoprano davvero che aspetto abbiano i Cavalieri. Ciononostante, con il volume 112 di One Piece in uscita il 4 luglio, i fan potranno aspettarsi ancora di tutto grazie alle risposte di Oda nella la sezione SBS di questo nuovo volume.