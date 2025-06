One Piece: Loki diventerà l’eroe di Elbaf?

Il capitolo 1150 di One Piece, intitolato “Domi Reversi”, ha rivelato ai fan una serie di aggiornamenti importanti. Come indica il titolo stesso, Im entra in azione e prende il controllo di Dorry e Brogy, ordinando loro di giustiziare l’attuale leader dell’isola. Questo capitolo rivela come Im sia riuscito a manipolare i formidabili giganti, introducendo un inedito elemento magico. Quindi Eiichiro Oda potrebbe presto svelare un nuovo sistema di poteri, diverso da quelli precedentemente stabiliti, che potrebbe anche spiegare altri misteri.

È chiaro che per rallentare anche solo momentaneamente l’avanzata di Im, i personaggi più forti devono essere all’altezza della situazione. L’anteprima del prossimo capitolo di One Piece, il 1151, indica che Rufy affronterà proprio Im. Il protagonista della serie è pronto a buttarsi nel suo scontro più importante della sua vita da pirata, affrontando l’antagonista finale della serie. Tuttavia c’è un altro personaggio da tenere sotto controllo, ossia l’enigmatico Loki. È ancora un mistero se agirà da villain o eroe, ma numerosi indizi indicano che Loki si schiererà dalla parte di Elbaf.

Fin dall’inizio dell’arco narrativo, Loki è stato ripetutamente dipinto come un terribile cattivo e accusato dell’omicidio di suo padre, Re Harold. Nonostante questo ha rifiutato di accettare l’invito di Gunko e Shamrock per entrare a far parte dei Cavalieri Divini, i quali hanno l’obiettivo di conquistare e sottomettere Elbaf.

Poiché Im è riuscito a controllare Dorry e Brogy, si solleva la possibilità che anche Harold fosse sotto un’influenza simile, agendo così per il Governo Mondiale. Se Harold avesse intenzione di consegnare Elbaf a Im, questo potrebbe spiegare il motivo del conflitto e dell’eventuale gesto fatale di Loki verso suo padre. Loki, in seguito, chiede a suo fratello Hajrudin se creda davvero che avrebbe ucciso il loro padre per divertimento e questa domanda suggerisce che Loki abbia agito nel migliore interesse dell’isola.

Questo contesto rende la situazione attuale, in cui Elbaf viene sopraffatta da Im e dai Cavalieri Divini. Quindi Loki si trova in una posizione che gli consente di riscattarsi e dimostrare a tutti che vuole proteggere Elbaf come ha sempre fatto. Se Harold fosse davvero sotto il controllo di Im, proprio come lo sono ora Dorry e Brogy, ciò motiverebbe le azioni di Loki e aiuterebbe gli abitanti dell’isola a capire che ha commesso determinate azioni per proteggere tutti gli abitanti di Elbaf.