One Piece 1143: il manga dimostra l’innocenza di Loki

Il manga di One Piece ha introdotto ufficialmente Loki non all’inizio dell’arco di Ebaf, dopo essere stato menzionato per la prima volta nell’arco di Whole Cake Island. L’arco in corso di Elbaf svela il design del suo personaggio insieme a una sconvolgente verità su di lui. Loki sta attualmente scontando la sua pena negli Inferi per il crimine di aver ucciso suo padre, l’amato Re Harald. I giganti hanno affermato che Loki lo ha fatto per avidità di un misterioso frutto del diavolo che è stato tramandato nella famiglia reale per generazioni.

Non solo, ma i giganti hanno sempre chiamato Loki il “principe maledetto” di Elbaf. Fin da quando era giovane, commetteva incendi dolosi, lasciava liberi i mostri degli inferi nei villaggi e causava ogni genere di danno nei villaggi. Quando Harald morì 14 anni fa, tutti i Giganti cercarono di catturare Loki, ma quest’ultimo scappò. A fermarlo e riportarlo a Elbaf fu. I Giganti dipinsero Loki come un essere crudele, ma la realtà è completamente diversa.

Infatti il capitolo 1143 di One Piece mostra Hajrudin e Loki finalmente faccia a faccia dopo anni. Hajudin è il fratellastro maggiore di Loki, che mostra apertamente ostilità nei suoi confronti. Sebbene Hajrudin e Loki condividano lo stesso padre, il primo non è considerato un principe perché sua madre è di umili origini. Loki e Hajrudin sono cresciuti insieme, ma erano mondi a parte in termini di forza e personalità. Il fratello maggiore ha sempre odiato Loki per aver insultato lui e sua madre. Le cose peggiorano ulteriormente tra loro quando Loki presumibilmente uccide Harald.

Quando i due si incontrano di nuovo dopo diversi anni, Hajrudin lancia ogni genere di accusa a Loki, ma quest’ultimo è piuttosto calmo. Loki sembra compatire Hajurdin e gli chiede di dare un’occhiata ai boschi intorno a sé, che sono in condizioni terribili. Parla anche dell’accusa di aver ucciso Harald perché accecato dall’avidità. Tuttavia, Loki sa che Hajrudin non crede veramente a tutte quelle sciocchezze e, come previsto, quest’ultimo ha un’espressione che lo conferma. È probabile che Loki stia nascondendo di proposito la verità o che nessuno si rifiuti di credergli.

Inoltre, la frase è altamente ambigua; potrebbe implicare che non abbia ucciso Harald per avidità o malizia, gettando dubbi sulle circostanze delle sue azioni. Tuttavia, non dice nemmeno esplicitamente di aver ucciso suo padre. Potrebbe essere possibile che non sia stato nemmeno Loki a uccidere Harald. Giganti come Jarul, che erano presenti sulla scena del crimine, conoscono la verità ma la nascondono a tutti.

Fonte – Comicbook