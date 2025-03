One Piece: l’arco di Elbaf darà spazio a Usopp?

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece vede i pirati di Cappello di Paglia nella leggendaria terra dei Giganti. Elbaf è una nazione isolata che non ha alcun legame con il Governo Mondiale e nonostante i cittadini siano noti per essere guerrieri coraggiosi, il paese è piuttosto pacifico. Tuttavia le cose hanno preso una piega pericolosa quando Shamrock e Gunko sono arrivati a Elbaf.

Il governo mondiale ha sempre bramato il loro potere e Shamrock sta finalmente pianificando di sottometterli. Altri Cavalieri Divini sono arrivati nel paese, cogliendo di sorpresa gli abitanti del villaggio con il loro improvviso attacco ai bambini. Ora che Elbaf si è trasformato in un campo di battaglia, l’equipaggio entrerà presto in azione per aiutarli a respingere i nemici. E i fan si aspettano che One Piece si concentri principalmente su Usopp ma potrebbe non essere possibile.

Usopp ha sempre desiderato visitare questo posto fin dall’arco di Little Garden della Saga di Alabasta. Da quando Usop ha iniziato il suo viaggio, il suo obiettivo è sempre stato quello di diventare un giorno un grande guerriero del mare. Tuttavia, per natura, è spesso raffigurato come un codardo. Ha lottato con coraggio, spesso fuggendo dai combattimenti e poi redimendosi nei momenti chiave.

Quando incontra per la prima volta Dory e Brogy a Little Garden, rimane stupito dal loro coraggio e onore come Guerrieri di Elbaf. Il suo sogno di diventare un guerriero coraggioso è in qualche modo parallelo ai Giganti di Elbaf. Inoltre, sebbene abbia seguito un addestramento durante il salto temporale, non è stato autore di molte imprese.

Le sue azioni a Dressrosa sono state le migliori finora. Il manga deve anche approfondire il suo Haki dell’Osservazione, visto che l’ha usato solo una volta a Dressrosa. Molti fan credono che avrà uno sviluppo importante, ma potrebbe non essere così.

Il manga si trova nella sua saga finale ed è altamente improbabile che Oda dedichi la maggior parte dell’arco narrativo ad approfondire ulteriormente un personaggio come Usopp. Durante l’arco di Egghead, c’erano anche diverse teorie sul fatto che si trattasse di un “arco narrativo di Franky“, ma non è successo quasi nulla di correlato a lui. L’ipotesi era ovvia, dato che Franky ha trascorso due anni a studiare le ricerche di Vegapunk, eppure non ha avuto più spazio rispetto agli altri archi.

È più probabile che la storia si concentri sul legame tra Shanks e Shamrock e la sua famiglia piuttosto che su Usopp. Tuttavia, ciò non significa che sarà impossibile vedere Usopp fare qualcosa di grandioso in questo arco. Potrebbe avere un altro momento alto come nella Saga di Dressrosa e il massimo del suo sviluppo potrà essere legato al potenziamento dell’Haki dell’ Osservazione.

Fonte – Comicbook