One Piece: Oda svela ai lettori come leggere il manga correttamente

One Piece ha debuttato sulle pagine della rivista Weeklyu Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e nonostante siano passati quasi 30 anni, la formattazione del manga riflette ancora lo stile tradizionale di Oda nel disegnare i capitoli. Per questo motivo, i fan di oggi potrebbero leggere il manga nel modo sbagliato. Sulla rivista Weekly Shonen Jump, One Piece segue un formato specifico in cui quasi ogni capitolo include almeno una doppia pagina, con solo occasionali eccezioni. I manga più recenti si sono allontanati da questo approccio, in gran parte a causa del passaggio agli e-book con layout più verticali, ma One Piece continua a presentare un numero maggiore di doppie pagine.

Questa stessa preoccupazione è stata sollevata dai fan nella sezione SBS del volume 113, dove un lettore ha chiesto a Oda se siano incluse intenzionalmente vignette più larghe rispetto ad altri manga, poiché sono difficili da seguire su dispositivi digitali formattati verticalmente come gli smartphone. Il mangaka ha risposto riconoscendo il problema e incoraggiando i lettori a leggere One Piece in orizzontale per apprezzarne meglio la narrazione.

Nella sua risposta, Oda dimostra di comprendere che ognuno ha il libero arbitrio di leggere come preferisce, ma spiega che quando disegna, considera due pagine come una unica. Il mangaka chiarisce che leggere su un dispositivo in grado di supportare il formato orizzontale, come un iPad o un PC, è il modo migliore per godersi il manga. Entrando nei dettagli, rivela anche la tecnica che utilizza per la formattazione, spiegando che le battute più incisive sono posizionate sul lato destro della doppia pagina, mentre i dialoghi più brevi e meno incisivi sono posizionati sul lato sinistro.

La risposta di Oda conferma che il suo approccio al manga è pensato principalmente per le edizioni cartacee e i volumi fisici. I manga shonen più recenti tendono a utilizzare vignette verticali con meno doppie pagine, poiché i lettori di oggi sono abituati allo scorrimento verticale sugli smartphone. Questo è esattamente il motivo per cui One Piece dovrebbe essere letto utilizzando un supporto diverso da uno smartphone per vivere appieno la narrazione del manga.