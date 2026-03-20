One Piece: Oda introduce un personaggio inedito per il live-action

Con il ritorno del live-action di One Piece si Netflix con la seconda stagione, pare che Eiichiro Oda abbia ideato un personaggio mai visto prima nell’anime o nel manga. In One Piece: Into the Grand Line, Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia si avventurano in una nuova regione ricca di isole da esplorare, il che significa che vengono introdotti moltissimi nuovi personaggi per la prima volta nel mondo live-action. Tra questi, anche personaggi mai apparsi prima.

Fra questi ci sono i letali assassini della Baroque Works, già accennati nella prima stagione. Questi assassini sono presenti in tutte le prime isole della Grand Line, e la serie include anche il debutto di un personaggio, Miss Thursday, solo brevemente menzionato nel manga. Come rivelato da Netflix, Eiichiro Oda ha disegnato il personaggio per la prima volta proprio per la serie live-action, ed è visibile in fondo al presente contenuto.

Miss Thursday (Sanchia Davids) appare brevemente in One Piece: Into the Grand Line e si tratta di una letale assassina che lancia palle da baseball, ma è un personaggio che non è mai apparso nel manga di One Piece. Era un membro della Baroque Works, soltanto menzionata ma in uno speciale video incentrato sul dietro le quinte di Netflix, il co-showrunner Joe Tracz ha spiegato che Oda ha creato questo design per la prima volta per il live-action.

Il design completo di Miss Thursday è stato rivelato, e si intuisce che abbia un legame con un personaggio che appare nella terza stagione. Per i fan che sono aggiornati sugli eventi della saga di Alabasta, la cosa risulterà familiare, dato che un assassino con una mazza da baseball si presenta come una delle minacce in quella regione. È stato ora confermato che i due combattenti con la mazza da baseball sono in qualche modo collegati, e si tratta di un’interessante espansione del canon che dura da quasi trent’anni.

La serie live-action di One Piece ha infatti apportato grandi cambiamenti rispetto alla narrazione degli eventi nel manga originale ed e5 grazie a questi cambiamenti che ha saputo incorporare più anticipazioni sul futuro. Avendo a disposizione informazioni su tutto ciò che accadrà da qui in avanti, il team del live-action è riuscito ad inserire personaggi e idee molto prima del loro debutto ufficiale. Ma è anche un aspetto che Oda ha sottolineato, poiché le cose diventeranno molto più imprevedibili in futuro.

Se infatti nella prima stagione, il team di produzione si è concentrato sul far emergere il lato umano dei personaggi, nella seconda Ora ha comunicato che, proseguendo con la storia del manga, si doveva iniziare a dare spazio agli elementi fantasy, in modo che Rufy potesse affrontare avversari temibili in modo plausibile.