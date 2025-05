One Piece Manga cap. 1148: Franky vs Gunko è lo scontro che vogliamo

Tra i tanti combattimenti potenzialmente spettacolari all’interno dell’arco di Elbaf, ne abbiamo uno che potrebbe regalare una miscela perfetta di comicità e adrenalina pura: Franky contro Gunko. La loro contrapposizione va oltre le apparenze, vista la natura di Cyborg sempre a petto mezzo nudo e fiero del suo look contro quello da paladina dei Cavalieri di Dio appartenente a Gunko, capace di scandalizzarsi per una nudità del genere.

One Piece 1148: un contrasto divertente

Da come abbiamo visto Gunko si è già distinta per la sua forza, riuscendo a mettere fuori gioco numerosi membri della ciurma. Nonostante questo, è bastata una sola visione con Sommers in mutande per farla arrossire, rivelando una contraddizione molto divertente perfetta per un confronto con il Cyborg dei Mugiwara.

L’ingenuità di questo personaggio e la sua ostentata spavalderia potrebbero trasformare questo combattimento potenziale in una delle sequenze più divertenti e iconiche di questo arco narrativo.

Dopo Wano, Franky merita un duello degno delle sue capacità. Contro Gunko, non solo avrebbe un nemico con una personalità unica, ma anche un avversario armato di un Frutto del Diavolo davvero insidioso, capace di mettere a dura prova la sua resistenza e forza. Sarebbe l’occasione perfetta per ricordare al pubblico perché il Cyborg è uno dei pilastri dei Cappello di Paglia.

Ci sarà spazio anche per Brook?

Il Cavaliere Divino ha mostrato anche un forte interesse per Brook: The Soul King. Questo potrebbe offrire al personaggio un’occasione per brillare o addirittura intervenire nel combattimento. Una dinamica simile arricchirebbe di certo la battaglia, creando un momento a tre voci tra musica, ironia e botte da orbi.

In un arco del genere, uno scontro tra Franky e Gunko sarebbe un perfetto intermezzo comico e d’azione all’interno di una saga piena di tensione. Oda ha dimostrato di sapere sfruttare questi contrasti e quindi ora tocca a Franky dimostrare quanto è “SUUUUPPPEEEER”.