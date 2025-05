One Piece Manga cap. 1147: esiste un frutto capace di sconfiggere Imu?

Con l’arco narrativo di Elbaf sempre più nel vivo, One Piece ha svelato che in Cinque Anziani e i Cavalieri di Dio possiedono un potere terrificante: l’immortalità. Ma Eiichiro Oda potrebbe aver lasciato già indizi al riguardo su come contrastare questa minaccia. Il Soru Soru no Mi, il frutto dell’anime un tempo appartenuto a Big Mom.

Nel capitolo 1147, Luffy rivela ai Gigante che gli Anziani hanno vita eterna, suggerendo l’impossibilità di sconfiggerli con i metodi tradizionali. Tuttavia, Gunko mostra di soffrire un colpo di Brook, che sembra agire sull’anima più che sul corpo. Questo evidenzia come i danni spirituali possano essere una chiave contro questa abilità dei Gorosei.

Il Frutto in questione permette quindi di manipolare le anime, estrarle, frammentarle, trasferirle. Una tecnica capace di essere usata contro esseri la cui esistenza si basa appunto sull’integrità dello spirito e questo, potrebbe risultare decisivo.

Tornerà Big Mom?

Il fatto che il frutto rappresenti una minaccia per Imu e i suoi alleati potrebbe suggerire il ritorno in scena di Big Mom, la cui sorte è rimasta incerta dopo gli eventi di Wano. La sua abilità potrebbe essere l’elemento che ribalterà le sorti di una battaglia complessa contro il Governo Mondiale e i loro minacciosi Anziani immortali. Un’altra arma potrebbe essere Brook, che ha già mostrato che danneggiare l’anime è impossibile, quindi potrebbe essere un’altra carta a favore per i Mugiwara.

L’aria di una battaglia leggendaria si fa sempre più tersa e con questo piccolo dettaglio riguardante il potere di Imu e dei Cinque Anziani che sembrano invincibili la storia diventa sempre più interessante. Il prossimo capitolo potrebbe rivelare dettagli altamente interessanti in merito, con la saga di Elbaf che sta per entrare nel vivo dell’azione con i Cavalieri Divini e l’alleanza tra Loki e Luffy sempre più vicina alla sua realizzazione. Il capitolo 1148 esce l’11 maggio su Manga Plus.