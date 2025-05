È stato rilasciato un nuovo trailer ufficiale per la tanto attesa seconda stagione di My Dress-Up Darling, la cui uscita è prevista per luglio 2025. Il video ha subito catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le nuove immagini dell’amata coppia protagonista, ma anche per la rivelazione dell’opening ufficiale, intitolata “Ao to Kirameki”, eseguita dalla [' ]