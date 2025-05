One Piece Fan Letter: annunciata una guida speciale e un crossover atteso

L’ultimo mese è stato entusiasmante per i fan di One Piece, visto che ha segnato il ritorno dell’anime dopo una pausa di sei mesi. E la seconda parte dell’arco di Egghead ha subito introdotto sviluppi entusiasmanti, come la rivincita di Rufy contro l’Ammiraglio Kizaru e l’arrivo di Saturn sull’isola di Egghead. Le prossime settimane promettono ancora più emozioni, in quanto da una parte l’anime mostrerà finalmente ai fan l’attesissimo flashback di Kuma, e dall’altro Netflix svelerà un importante aggiornamento sul live-action alla fine del mese. Ma non finisce qui, visto che One Piece ha in programma un’uscita interessante anche per giugno.

Secondo un post su X dell’insider WSJ_manga, lo speciale di successo di One Piece, Fan Letter, pubblicherà una guida il 4 giugno. La guida conterrà un epilogo, o una sorta di post-storia, scritto dalla sceneggiatrice dell’episodio, Momoka Toyoda, e illustrato da Demizu Posuka, famosa per aver disegnato anche The Promised Neverland e Beyblade X. Oltre a questo, la guida includerà anche un’illustrazione di Nami e della protagonista, nonché sua fan, di Fan Letter, disegnata da Eiichiro Oda.

Nonostante sia uscito a ottobre 2024, i fan di One Piece non sono ancora riusciti a superare questo straordinario episodio speciale di Megumi Ishitani, Momoka Toyoda e Keisuke Mori. Fan Letter ha suscitato nei fan un grande desiderio di vedere più storie sui personaggi, e la prossima guida promette di offrire contenuti esclusivi e probabilmente più dettagli sulla realizzazione dello speciale.

L’attrazione principale della guida è senza dubbio l’illustrazione crossover di Nami e della giovane fan, che potrebbe essere l’unico modo in cui i fan di One Piece vedranno le due incontrarsi. Anche la storia successiva sembra molto promettente e potrebbe forse approfondire gli altri personaggi dell’episodio a cui i fan si sono affezionati molto, come i fratelli della Marina.

Ricordiamo che gli eventi di Fan Letter sono ambientati due anni dopo la guerra di Marineford, con i pirati di Cappello di Paglia pronti a riunirsi nell’arcipelago di Sabaody. Una ragazza cerca di consegnare a Nami una lettera degli ammiratori prima che la ciurma lasci l’isola.