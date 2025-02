One Piece: Mackenyu svela alcuni dettagli su Chopper nel live-action

One Piece sembra essere sempre più vicino al suo ritorno su Netflix con la seconda stagione della serie live-action. E per l’occasione una delle star sta anticipando il grande e atteso debutto di Tony Tony Chopper. One Piece ha ufficialmente concluso la produzione della seconda stagione, quindi è solo questione di tempo prima di vedere finalmente i nuovi episodi. C’è molto da aspettarsi mentre Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia si preparano a entrare nella Grand Line, e si troveranno faccia a faccia con alcuni dei personaggi più memorabili della serie.

Netflix ha costantemente rivelato i nuovi attori che interpreteranno i nuovi personaggi che i fan vedranno nella nuova stagione, tranne le informazioni riguardanti Chopper. Il debutto di Chopper nel live-action prima del suo incontro con i Cappelli di Paglia è uno dei grandi elementi che i fan non vedono l’ora di vedere in azione, e l’attore di Roronoa Zoro, Mackenyu, ha recentemente portato l’attenzione all’incontro e alla collaborazione con Chopper in una nuova intervista con Variety.

Parlando con Variety del suo ruolo da protagonista nel prossimo Assassin’s Creed Shadows, Mackenyu ha potuto parlare della seconda stagione di One Piece. Ma pur notando che sta cercando di non rovinare nulla su tutti i nuovi personaggi che faranno il loro debutto nella nuova stagione, la star di Roronoa Zoro ha rivelato quanto fosse carino l’incontro con Chopper. “Ho incontrato Chopper! Era il più carino! Oh, mio ​​Dio, sono un fan di Chopper. Quindi solo poter recitare accanto a lui è pazzesco. È stato qualcosa di speciale“. I fan non hanno avuto alcun indizio su come apparirà Chopper nella serie live-action, quindi è sicuramente un buon segno che un suo grande fan confermi quanto sarà carino Chopper in azione.

One Piece ha concluso la produzione della seconda stagione della serie Netflix, ma deve ancora rivelare quando arriverà sul servizio di streaming. Alcune voci dicevano che sarebbe uscito verso la fine del 2025, ma Netflix ha rapidamente smentito qualsiasi idea senza rivelare una finestra di uscita. Quindi i fan potrebbero aspettare molto di più del previsto per questa nuova stagione, soprattutto perché gli attuali piani di Netflix per il 2025 non sembrano coinvolgere affatto la serie.

Fonte – Comicbook