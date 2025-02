One Piece: Mackenyu promette uno Zoro più muscoloso nel live-action

La serie live-action di One Piece ha da poco concluso la produzione della seconda stagione, che mostrerà ai fan i principali eventi legati a Loguetown, Drum Island, Little Garden, Whiskey Peak e altro ancora. Uno degli attori, Mackenyu, che interpreta Roronoa Zoro, ha promesso ai fan che si mostrerà molto più muscoloso per la seconda stagione.

Nella prima stagione live-action di One Piece, Netflix è rimasta fedele alla scena del manga in cui per la prima volta Roronoa Zoro e Monkey D. Rufy si incontrano. Combattendo contro personaggi come Aarlong e altri antagonisti della East Blue Saga, One Piece è riuscito a evidenziare come Mackenyu fosse l’attore perfetto per interpretare Zoro. Nelle interviste precedenti, il giovane attore è arrivato al punto di affermare che la seconda stagione di One Piece avrà molta più azione della prima, il che ha sicuramente senso se si sa cosa aspettarsi dal materiale originale.

In una recente intervista, Mackenyu ha confermato che nella prima stagione di One Piece non ha avuto il tempo di mettere su massa muscolare per il suo ruolo dello Spadaccino dei Cappelli di Paglia. Questa volta, tuttavia, Mackenyu ha trascorso molto tempo in palestra, al punto da descrivere il suo allenamento come “doloroso”. Di seguito le sue parole:

“Ho lavorato duramente per costruire il mio corpo ed è doloroso. Non avevo molto tempo quando sono stato scelto per la prima stagione, quindi ho fatto quello che potevo. Questa volta voglio scolpire e ingrossarmi di più. Amo Zoro, quindi voglio apparire il più vicino possibile al suo fisico nel manga“.

One Piece non è la prima esperienza live-action per Mackenyu. Allo stato attuale, l’attore ha interpretato ruoli importanti in adattamenti come Fullmetal Alchemist, Rurouni Kenshin, I cavalieri dello zodiaco, Le bizzarre avventure di JoJo, Kaiji, Tokyo Ghoul e altro ancora. Mentre una terza stagione di One Piece di Netflix non è stata confermata, Mackenyu ha affermato recentemente che vuole interpretare Roronoa Zoro il più a lungo possibile, anche quando sarà vecchio.

Per quanto riguarda la prossima seconda stagione, One Piece deve ancora rivelare una data di uscita ufficiale. La produzione potrebbe essere terminata, ma ci vorrà sicuramente del tempo per mettere insieme tutte le riprese poiché Netflix non ha promosso la seconda stagione tra gli arrivi del 2025.

