One Piece: Mackenyu anticipa i primi indizi sulla terza stagione del live-action

La serie live-action di One Piece si sta preparando per il suo ritorno con la seconda stagione nel prossimo futuro. Ma sorprendentemente una delle star ha anticipato che la serie tornerà con la terza stagione molto prima di quanto ci si possa aspettare. La serie live-action di One Piece è stata uno degli adattamenti di maggior successo pubblicati su Netflix negli ultimi anni.

L’annuncio da parte di Netflix della seconda stagione di One Piece poco dopo la prima non è stata una grande sorpresa. Netflix deve ancora annunciare la data di uscita della seconda stagione del live-action, ma in una recente intervista con Crunchyroll, Mackenyu ha addirittura anticipato che lavori per la terza stagione inizieranno presto.

Quando ha parlato dei suoi nuovi progetti a cui sta lavorando, Mackenyu ha dichiarato: “Il prossimo progetto sarà la seconda stagione di One Piece. Abbiamo progetti in programma per quest’anno prima di girare la terza stagione, ma non posso dirvi nulla a riguardo, quindi non sarà divertente per tutti voi“. La seconda stagione di One Piece ha ufficialmente concluso la sua produzione come anticipato da Netflix all’inizio di quest’anno, ma deve ancora essere annunciata la data di uscita ufficiale. Sembra a questo punto che anche la terza stagione stia entrando in produzione più velocemente del previsto.

Non solo ci sarà richiesta di più episodi della serie live-action, ma la cronologia stessa della serie richiede anche una produzione più rapida tra le stagioni. Se ci fosse davvero una terza stagione in arrivo, avrebbe molto senso mettersi al lavoro il più velocemente possibile. Ma come detto, Netflix stessa deve ancora annunciare ufficialmente una terza stagione.

Quando One Piece tornerà su Netflix? Con una potenziale terza stagione all’orizzonte, tutti gli occhi sono ora puntati sulla seconda stagione. La serie live-action è attualmente programmata per debuttare con Netflix nel prossimo futuro, ma deve ancora confermare una finestra o una data di rilascio. Netflix ha recentemente svelato le sue prossime uscite per il 2025, ma One Piece purtroppo non faceva parte della line-up annunciata. Ciò significa che la seconda stagione del live-action potrebbe non uscire prima dell’anno prossimo.

Fonte – Comicbook