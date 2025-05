One Piece: Luffy compie gli anni, come festeggia Toei?

Il 5 maggio si è festeggiato il compleanno di Monkey D. Luffy e come ogni anno, One Piece non perde occasione per festeggiarlo con stile, tra illustrazioni inedite e omaggi digitali. L’inizio di maggio non è un giorno qualunque per i fan della storica opera di Oda: Luffy, il ragazzo dal cappello di paglia che sogna di diventare il Re dei Pirati compie gli anni e come da tradizione gli account ufficiali del franchise hanno celebrato l’occasione con nuove illustrazioni esclusive che ritraggono il nostro eroe in tutto il suo spirito gioioso e affamato

In particolare, l’account ufficiale giapponese @OPcom_info ha pubblicato un disegno in cui Luffy appare nella sua tenuta dell’arco di Onigashima: pantaloni gialli, sciarpa viola alla vita e ovviamente, due enormi cosce di carne strette tra le mani. Lo sfondo, semplice ma evocativo, mostra un cielo azzurro e il mare, simboli di libertà che il protagonista insegue da sempre. Il sorriso di Luffy con le guance piene di cibo trasmette tutta la sua solita energia travolgente.

Anche @Eiichiro_Staff ha voluto rendere omaggio al capitano dei Mugiwara pubblicando un poster speciale, questa volta incentrato su una scena tratta dal manga, rivisitata in chiave grafica con un look decisamente più “edgy”. In secondo piano campeggia il Gear 5 in una posa imponente che contrasta con l’atmosfera più leggera dell’altro omaggio.

Con il suo formato allungato, questo poster è perfetto come sfondo per il cellulare: infatti in poche ore è stato scaricato da migliaia di persone.

One Piece: quando compiono gli anni gli altri membri della Ciurma?

Oltre a Luffy, ovviamente anche tutti gli altri hanno una data di nascita:

Luffy 5 maggio

Nami 3 luglio

Zoro 11 novembre

Chopper 24 dicembre

Robin 6 febbraio

Sanji 2 marzo

Usopp 1° aprile

Jinbe 2 aprile

Brook 3 aprile

Ora che conoscete tutte le date, non avete scuse per non festeggiare con loro!