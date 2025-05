One Piece, l’anime va in pausa sul più bello: in arrivo il flashback di Kuma

L’anime di One Piece ha appena raggiunto uno dei suoi momenti più intensi all’interno dell’Arco di Egghead, ma proprio adesso arriva una pausa imprevista. L’episodio 1128 si è chiuso con un cliffhanger: Bonney attacca Saint Jaygarcia Saturn dopo che questi ha rivelato la sua forma demoniaca. Anche se Sanji è riuscito a salvarla in precedenza da un Pacifista, non ha potuto fermarla dal gettarsi contro uno dei nemici più pericolosi mai affrontati finora.

In attesa del prossimo episodio, il pubblico dovrà accontentarsi di uno speciale intitolato “Dr. Chopper’s Adventure Checkup – The Ballad of a Father and Daughter”. Si tratta di una puntata riassuntiva che ripercorrerà il legame tra Bonney e Kuma prima dell’inizio del flashback tanto atteso.

La storia di Kuma sarà presto svelata

Come molti fan di lunga data sospettavano, l’anime si prepara a raccontare finalmente di Bartholomew Kuma. Il legame con Bonney, già anticipato prima della Saga Finale, è stato confermato ufficialmente nell’Arco di Egghead: i due sono padre e figlia. Bonney, in cerca della verità sul passato del genitore, ha raggiunto l’isola per incontrare Vegapunk, colui che ha trasformato Kuma in un’arma vivente.

Dopo aver scoperto una bolla contenente i ricordi del padre, la giovane ha assistito al dolore che ha segnato la vita di Kuma. Questo evento l’ha spinta a confrontarsi con Saturn, pur sapendo di non avere alcuna chance. Vegapunk stesso temeva che la verità potesse essere troppo dura da sopportare.

Il flashback di Kuma, che inizierà con la puntata 1129, è atteso da oltre dieci anni dai fan e promette di essere uno dei momenti più drammatici dell’intera serie. Non si tratta solo di un semplice racconto del passato: è una svolta narrativa cruciale capace di gettare nuova luce su una storia incredibile, con al centro i Draghi Celesti e sulla vera natura dei Pacifista. Siete pronti?