One Piece: l’anime svela il doppiatore di Figarland Shamrock

L’arco narrativo attualmente in corso di One Piece è quello di Elbaf, in cui Rufy e la sua ciurma riescono finalmente a esplorare l’omonima isola abitata da valorosi Guerrieri Giganti. La prima volta che il manga shonen ha menzionato questo luogo è stata durante l’arco di Little Garden, in cui Rufy e Usopp incontrano Dorry e Brogy, due guerrieri Giganti di Elbaf che si scontravano da secoli. A distanza di anni e di archi narrativi da quello di Little Garden, One Piece ha finalmente portato i Cappelli di Paglia su questa isola, minacciata dalla presenza dei Cavalieri Divini.

I Cavalieri Divini sono un gruppo di nobili mondiali che tuttavia sono superiori a quelli comuni e si occupano di proteggerli oltre che a risolvere le dispute tra di essi. Tra i primi membri presentati dal manga, quello più altisonante è Figarland Shamrock in quanto è il fratello gemello di uno degli Imperatori del Mare, Shanks. Più precisamente si tratta del comandante supremo dei Cavalieri Divini e anche se attualmente non si conoscono benissimo le sue abilità combattive, ha dimostrato che preferisce raggiungere i suoi obiettivi con il dialogo. Tuttavia non ci penserebbe due volte a passare alle maniere forti qualora non dovesse avere successo.

Ora che l’adattamento anime sta per concludere gli eventi dell’arco di Egghead, gli spettatori sono pronti per tuffarsi nella prossima avventura che attenderà i Cappelli di Paglia. E scoprire quale sarà il doppiatore di Figarland Shamrock è il modo migliore per farlo. In occasione della pubblicazione del volume 113 di One Piece, è stato rilasciato un video promozionale speciale che svela che a doppiare Shamrock sarà l’amatissimo Kenjirō Tsuda. Si tratta di una delle voci più apprezzate in Giappone e in tutto il mondo, famoso per aver interpretato personaggi di spessore come Kento Nanami di Jujutsu Kaisen, Hannes de L’Attacco dei Giganti, Moonsplit di The Seven Deadly Sins e Ogata di Golden Kamuy.