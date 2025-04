One Piece: l’anime prepara la rivincita di Rufy contro un potente avversario

Il grande ritorno dell’anime di One Piece con la seconda parte dell’arco di Egghead preannuncia un importante scontro tra Rufy e un vecchio avversario molto potente. Mentre il manga ha proseguito con il suo solito programma, l’anime è andato in pausa per sei mesi nel mese di ottobre dell’anno scorso. In questo modo Toei avrebbe consentito agli animatori di avere più tempo per lavorare al meglio sulla qualità. L’animazione è stata incredibile a partire dalla Saga di Wano, migliorando ulteriormente con l’arco narrativo Egghead. I pirati di Cappello di Paglia si ritrovano di nuovo nel mezzo del caos dato che non solo il Governo Mondiale sta pianificando di uccidere Vegapunk, ma vogliono anche occuparsi una volta per tutte dell’equipaggio di Rufy.

Per farlo la Marina ha inviato 100 navi, tra cui 20 corazzate guidate da nove Vice Ammiragli e dall’Ammiraglio Kizaru. La missione di Kizaru è quella di sbarazzarsi di Vegapunk, ma un altro ufficiale della Marina, Sentomaru, che ha stretti legami sia con Vegapunk che con l’Ammiraglio, si mette in mezzo. Ovviamente, Kizaru non permetterebbe a nessuno di ostacolare la sua missione, indipendentemente dai suoi sentimenti personali. Tuttavia, mentre la lotta tra i due è in corso, gli altri notano la luce di Kizaru dal basso. Gli istinti acuti di Rufy determinano facilmente che qualcuno di forte si sta dirigendo verso di loro. Rufy e Kizaru si incontreranno presto ancora una volta dall’arco di Marineford.

L’arco di Egghead presenterà la lotta tra Rufy e Kizaru, ma questa volta, l’esito sarà diverso dalla prima volta. I fan sanno già quanto siano devastanti i poteri di Kizaru fin da prima del salto temporale. Tuttavia, ora Rufy può contare su un potente Haki senza parlare del suo Gear Fifth. Arrivati a questo punto della Saga Finale, è difficile trovare molti personaggi più forti di Rufy. Prima del salto temporale Rufy e Kizaru si sono incontrati per la prima volta nell’Arcipelago Sabaody.

L’esito del combattimento è stato devastante, poiché Kizaru ha facilmente sopraffatto l’intero equipaggio. L’apparizione di Kuma ha salvato loro la vita, ma tutti sono rimasti separati per due anni. Rufy ha visto inerme tutti i suoi amici scomparire davanti ai suoi occhi, senza nemmeno sapere se fossero vivi o meno. Dopo questo evento iconico, Rufy e Kizaru sono riusciti a incontrarsi nell’arco narrativo di Marineford, e nonostante la forte determinazione di Rufy, senza Haki e la piena padronanza del suo Frutto del Diavolo non era ancora capace di battere l’ammiraglio.

Tutti i Pirati di Cappello di Paglia, incluso Rufy, si sono sforzati di sviluppare le loro abilità e diventare più forti durante il salto temporale in modo da non essere facilmente sconfitti di nuovo. Ora il protagonista di One Piece e l’Ammiraglio Kizaru si scontreranno nuovamente nell’episodio 1125, e sarà senz’altro uno dei migliori combattimenti della serie.