One Piece: l’anime anticipa lo scontro più importante di Kuma

L’anime di One Piece sta percorrendo uno dei flashback più emozionanti di sempre, mostrando ai fan il tragico passato di Bartholomew Kuma. Dopo aver rivelato i momenti salienti della sua infanzia, il prossimo episodio di One Piece si concentrerà su uno dei suoi combattimenti più importanti. Tutti gli appassionati della serie shonen hanno potuto assaporare ogni singolo istante di sofferenza nella vita di Kuma, il quale ha ancora molto da mostare.

L’ultimo episodio di One Piece ha visto Kuma trovare persino un po’ di felicità per alcuni anni dopo l’incidente di God Valley, e soprattutto a creare un forte legame con Ginny. Tuttavia non era destinato a durare nel tempo perché Ginny viene misteriosamente rapita.

Il prossimo episodio di One Piece si intitolerà “Una promessa a Ginny – Kuma diventa padre” e sarà trasmesso domenica 8 giugno in Giappone. L’episodio sarà disponibile in streaming su Crunchyroll su Netflix una settimana dopo. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale dell’episodio 1132:

“Dopo che Ginny è stata rapita, Kuma sfoga la sua rabbia impotente sul campo di battaglia. Passano due anni senza possibilità di salvezza, e poi improvvisamente arriva una chiamata da lei! Kuma pensava di non rivederla mai più, così corre da lei e assiste una scena sconvolgente!”.

Questo flashback di One Piece rileverà sempre di più sul passato di Kuma e sul suo legame con Bonney. Gli episodi precedenti hanno permesso ai fan di scoprire gli eventi traumatici dell’infanzia di Kuma, un bambino in catene che perde il padre e la madre in tenera età per motivi inaccettabili. Ma nonostante ciò, questo personaggio ritrova anche un po’ di quella gioia e di quella serenità.

Quello che succederà nel prossimo episodio potrà seguire la stessa dinamica di quelli precedenti. Infatti non solo Kuma sarà impegnato in una lotta disperata alla ricerca di Ginny, ma incontrerà proprio Bonney. Dunque è molto probabile che la piccola Bonney sia imparentata a Ginny. Se questo dovesse essere confermato, il prossimo episodio mostrerà uno scenario ancora più sconvolgente di quelli già visti.