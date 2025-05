One Piece: l’anime anticipa il passato di Kuma nell’Esercito Rivoluzionario

L’anime di One Piece ha finalmente dato il via all’arco del flashback incentrato interamente sul passato di Kuma. E l’anteprima del prossimo episodio, il 1131, anticipa la sua collaborazione con l’Esercito Rivoluzionario. Dopo il ritorno della serie dai sei mesi di pausa, One Piece è tornato con un focus coinvolgente emozionante su Kuma e sulla sua vita passata. Originario di un clan che si è estinto a causa della minaccia che rappresentava per il Governo, Kuma aveva finalmente trovato un po’ di pace dalle persecuzioni con la sua compagna di schiavitù Ginny, stabilendosi su un’isola tranquilla. Ma l’anteprima dell’episodio 1131 di One Piece, visibile qui di seguito, anticipa che la felicità non è durata a lungo.

L’episodio 1131 di One Piece si intitola “Un fugace momento di felicità – Kumachi e Ginny” e sarà trasmesso il 1° giugno in Giappone e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. La sinossi è la seguente: “Sfuggendo al giogo della schiavitù, Kuma e Ginny trascorrono le loro giornate circondati da momenti gioiosi. Tuttavia, lo spietato Re calpesta la felicità del suo popolo e per amore della libertà, Kuma e Ginny sono determinati a combattere il governo. Riuscirà la loro speranza a cambiare il mondo?”.

Sebbene Kuma e Ginny riescano a trascorrere un po’ di tempo insieme in pace, presto il caos li travolgerà di nuovo. È straziante vedere tutto quello che Kuma ha dovuto affrontare, anche quando credeva di aver finalmente trovato pace e serenità. È probabile che queste esperienze siano tra i motivi per cui diventerà una figura di spicco dell’Esercito Rivoluzionario, come si vedrà nel prossimo episodio.

One Piece è solo agli inizi di questo arco narrativo sul passato di Kuma. Ci sono ancora diverse storie da raccontare, come la storia di Ginny e della vita adulta di Kuma prima che venga trasformato in un Pacifista. Nei momenti iniziali del flashback di Kuma, si scopre che da bambino viene ridotto in schiavitù con i suoi genitori, che vengono uccisi poco dopo, lasciandolo solo per molto tempo prima di incontrare Ivankov, Ginny e soprattutto Bonney.