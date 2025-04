One Piece: l’anime anticipa il potere distruttivo dell’arma di Im

L’anime di One Piece torna dopo sei mesi con una sconvolgente svolta degli eventi pronti a essere approfonditi. L’anime si è preso una lunga pausa e la prima parte dell’arco di Egghead si è conclusa con la sconfitta di Garp e il salvataggio di Koby. La seconda parte dell’arco sarà molto più intensa, poiché adatterà la lotta contro Kizaru e i Cinque Astri dal manga. Inoltre, i fan assisteranno a uno dei flashback più strazianti della storia della serie. Sebbene la serie mantenga lo stesso ritmo di prima, la qualità delle animazioni è stata elogiata incessantemente. Inoltre, l’anime include splendide opening e ending, incentrate principalmente su Bonney e Kuma.

Toei Animation ha pubblicato gli episodi 1123 e 1124 di One Piece il 5 e 6 aprile prima di tornare alla sua programmazione settimanale. L’episodio 1089 ha visto la tragica distruzione del Regno di Lulusia, una nazione che si preparava a ribellarsi al Governo Mondiale. La distruzione è stata causata da un’arma potente, dalle gravi conseguenze. Il misterioso Im, che siede sul Trono Vuoto, non esita un secondo prima di cancellare un’intera isola dall’esistenza. Sebbene la distruzione in sé sia ​​stata enorme, l’episodio 1123 rivela quanto sia pericolosa l’arma di Im.

La misteriosa arma usata da Im per annientare il Regno di Lulusia ha creato un enorme buco nell’oceano, con conseguente innalzamento di un metro del livello del mare in tutto il mondo. L’intero pianeta ha subito delle scosse, che sono sembrate un disastro naturale. Tuttavia, questo innalzamento di un metro si rivelerà piuttosto problematico nel prossimo futuro. L’innalzamento del livello del mare è un cattivo presagio, che prepara la serie per la parte finale dell’intera storia. L’arma ha legami con qualcosa di molto superiore a ciò che i Pirati di Cappello di Paglia o qualsiasi altro essere vivente possa gestire.

Il manga ha già rivelato alcuni segreti a riguardo, e l’adattamento anime li svelerà presto. Considerando l’enorme distruzione causata dall’arma, non sorprende che i Cinque Anziani vogliano metterci le mani sopra. Distruggere il Regno di Lulusia è solo l’inizio, dato che gli Astri e Im vogliono continuare a usare quest’arma. Hanno ordinato alla Marina di uccidere Vegapunk, che ha creato la Mother Flame, ma vogliono anche usare le sue invenzioni.