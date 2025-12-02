One Piece: l’anime annuncia il doppiatore di Joy Boy

La serie televisiva di One Piece ha finalmente svelato la voce che doppierà Joyboy, e i fan saranno sorpresi di scoprire che si tratta di un incredibile ritorno dopo 27 lunghi anni. One Piece si avvicina alla fine dell’arco di Egghead, dopo le grandi rivelazioni sul passato negli ultimi episodi, tra cui anche nuove informazioni sul leggendario Joyboy.

L’arco di Egghead di One Piece si è concentrato molto sul personaggio di Vegapunk e sulle sue le ricerche, per svelare maggiori informazioni su ciò che è accaduto durante il Secolo del Grande Vuoto. Inoltre ha iniziato a sollevare alcuni punti interrogativi sul misterioso e leggendario Joyboy. L’ultimo episodio dell’anime di One Piece ha poi sorpreso tutti i fan della serie rivelando per la prima volta la voce di Joyboy, che è quella di un attore che ha interpretato Rufy 27 anni fa prima ancora che l’anime iniziasse ufficialmente.

Nell’episodio 1151 di One Piece, Rufy attiva nuovamente il Gear 5 e il suo battito cardiaco risuona con il robot gigante che aveva attraversato l’isola in precedenza. Anche in precedenza, si era attivato dopo aver sentito un battito cardiaco che gli ricordava Joyboy, e grazie ai poteri del Frutto di Rufy, il robot è riuscito risvegliarsi per aiutarlo a sfuggire da uno dei Cinque Astri. È in questo punto dell’episodio che si sente la voce ufficiale di Joyboy per la prima volta nella storia dell’anime, che è molto familiare.

Nello specifico si tratta dell’attrice Urara Takano, una voce molto speciale perché ha doppiato Monkey D. Rufy nell’OVA intitolato One Piece: Sconfiggere il pirata Gyanzac!, rilasciato durante il Jump Festa di Shueisha nel 1998. Tuttavia Takano ha dato la sua voce al protagonista della serie prima che One Piece ottenesse l’approvazione per un adattamento anime, arrivato un anno dopo.

Il fatto che Joyboy sia doppiato dalla prima voce di Monkey D. Rufy dipinge un’immagine completamente nuova del personaggio. Se prima c’erano molti confronti tra Rufy e Joyboy, come l’aver mangiato lo stesso Frutto del Diavolo e il fatto che il pirata leggendario indossasse un cappello di paglia molto simile a quello di Rufy, ora i due personaggi sono legati anche dalla stessa doppiatrice.