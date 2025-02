One Piece 1138: il nuovo capitolo esplora nuove identità su Joyboy

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece è tornato con un nuovo capitolo, rivelandosi uno di quelli più emozionanti della serie da un po’ di tempo. Al centro di queste emozionanti rivelazioni ci sono gli antichi testi di Harley e un murale sul Jewel Tree Adam, una parte del quale anticipa che che Joyboy potrebbe non essere completamente l’eroe virtuoso che i fan credono che sia.

Il capitolo 1138 di One Piece rivela finalmente i misteriosi testi di Harley menzionati per la prima volta da Jarul nel capitolo 1136. La chiave per accedere alle informazioni è Robin, che ha finalmente la possibilità di leggere gli antichi testi. Questi si rivelano essere una poesia che descrive nel dettaglio la storia e il futuro del mondo di One Piece che è diviso in tre “mondi”. In Harley, il secondo mondo sembra descrivere il Secolo del Grande Vuoto, con Joyboy definito “il sole” che “diffonde i fuochi della guerra”, il che implica che Joyboy potrebbe essere stato un guerrafondaio che ha istigato il conflitto, distruggendo quasi il mondo.

Come visto nel capitolo 1136, le opinioni sul dio del sole Nika sono piuttosto varie su Elbaf, con alcuni che credono che Nika sia un dio della liberazione, altri che credono che sia un dio della risata e ancora di più che credono che sia un dio della distruzione. Queste opinioni contrastanti su Nika derivano chiaramente da Harley, dove il dio del sole assume un ruolo diverso in ciascuno dei tre mondi. Come rivelato nel capitolo 1138, i testi di Harley implicano che il dio del sole del primo mondo abbia liberato gli schiavi, il dio del sole del secondo mondo fosse un distruttore che istigò la guerra e il dio del sole del terzo mondo, ovvero Rufy, ballerà e riderà mentre conduce il mondo alla sua fine.

Alcune traduzioni dei fan hanno interpretato la frase in questione come “il sole accese le braci della guerra” o “aggravò i fuochi della guerra”, ognuna delle quali ha una connotazione leggermente diversa. Quest’ultima implica che Joyboy potrebbe aver metaforicamente aggiunto benzina a un fuoco già esistente. La frase originale giapponese usa le parole “hirogeru bakarida” con”hirogeru” che significa “diffondere” e “bakarida” che significa “continuare”. Di solito è usata in un contesto negativo per esprimere una situazione infelice.

Finora, One Piece ha portato i fan a credere che Joyboy e l’Antico Regno a cui apparteneva fosse il condottiero che ha combattuto contro il malvagio Governo Mondiale, i cui vili crimini spaziano dal genocidio e dalla schiavitù alla sperimentazione umana e all’omicidio di massa. Tuttavia, i testi di Harley insieme alle informazioni dalla trasmissione di Vegapunk implicano che le cose potrebbero non essere così bianche e nere come sembrano. Il messaggio di Vegapunk nel capitolo 1115 ha rivelato che Joyboy e la sua fazione hanno combattuto contro il Governo Mondiale durante il Secolo del Vuoto, con quest’ultimo noto come Alleanza all’epoca. È implicito che questo esercito provvisorio sia stato messo insieme dai venti regni appositamente per abbattere Joyboy e la sua “robusta” fazione.

Detto questo, Vegapunk stesso afferma di non sapere cosa abbia scatenato la guerra, scegliendo di definirla come uno scontro di ideologie opposte invece di esprimere un giudizio su quale parte avesse ragione o torto.

Fonte – Comicbook