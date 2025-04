One Piece: la verità sconvolgente sul Re di Elbaf svelata nel manga

Uno dei misteri principali emersi finora nell’arco narrativo di Elbaf in One Piece riguarda le misteriose circostanze che circondano la morte di Re Harald e il coinvolgimento di Loki nella vicenda. I fan continuano a speculare sull’innocenza di Loki e sui suoi veri motivi per l’omicidio di Harald. Allo stesso tempo, molti hanno ipotizzato che Harald potrebbe non essere stato il sovrano benevolo che tutti hanno dipinto, e che potrebbe persino aver tradito Elbaf con il Governo Mondiale. La trama continua a infittirsi con ogni nuovo capitolo, e l’ultimo di One Piece potrebbe aver fornito ai fan un indizio importante per svelare finalmente la verità sul re di Elbaf.

Nel capitolo 1146 di One Piece, St. Sommers, mentre combatte contro Saul, deride le scuole e le biblioteche di Elbaf, lamentandosi del fatto che i Giganti, che avrebbero dovuto essere guerrieri, abbiano abbracciato tali “sciocchezze pacifiche”. Sommers prosegue poi affermando che i Giganti avrebbero dovuto usare il loro potere, che un tempo terrorizzava il mondo intero, per servire il Governo Mondiale come mercenari, rivolgendosi curiosamente a Re Harald nel farlo. Ancora più interessante, St. Sommers afferma poi apertamente che Re Harald si è spinto oltre e ha rovinato questo presunto accordo, insinuando che il defunto re potrebbe aver potenzialmente tradito il Governo Mondiale dopo aver stretto un patto con loro. Questo scenario quindi suggerisce che Harald potrebbe non essere così malvagio come le teorie dei fan lo hanno recentemente dipinto.

Finora, tutto ciò che l’arco di Elbaf ha rivelato su Re Harald è che desiderava collegare Elbaf con il resto del mondo e voleva che i Giganti si lasciassero alle spalle la loro storia violenta e barbarica, incentrata sulle guerre. Harald sosteneva la pace ed era alla guida di molte importanti riforme nella terra dei Giganti, con cui molti, incluso Loki, erano fortemente in disaccordo.

Anche se molti, come Road e Jarul, hanno definito Harald il più grande re della storia di Elbaf, questo non ha impedito ai fan di sospettare che fosse malvagio. Il fatto che il pentagramma dell’abisso sia comparso nella sala del trono del Castello di Aurust e la menzione della visita alla tomba di Harald da parte dei Cavalieri Divini hanno alimentato i sospetti che potesse essere in combutta con il Governo Mondiale, motivo per cui Loki alla fine uccise suo padre.

Il capitolo 1146 di One Piece suggerisce che le cose potrebbero non essere così chiare come potrebbero sembrare e che la morte e la storia di Re Harald potrebbero nascondere molto di più di quanto si possa immaginare. Nello stesso capitolo, Gunko parla anche con curiosità di una vasta guerra imminente che presto travolgerà il mondo e questa sua affermazione suggerisce che potrebbe esserci stato un precedente accordo o patto tra Harald e il Governo, poi rovinato dalle riforme pacifiste dello stesso Re.