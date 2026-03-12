One Piece: la seconda stagione del live-action introduce un personaggio a sorpresa

Finalmente la seconda stagione del live-action di One Piece ha debuttato su Netflix e, esattamente come per la prima stagione, Eiichiro Oda ha seguito da vicino lo sviluppo del sequel. Tuttavia non sono mancati i cambiamenti rispetto alla serie principale e uno dei più importanti è un cameo presente nel primo episodio. Questo infatti introduce un personaggio che sarebbe dovuto apparire molto più avanti nella serie, generando grandi implicazioni non solo per Rufy, ma per il mondo di One Piece nel suo complesso.

Il primo episodio della seconda stagione del live-action di One Piece porta finalmente Rufy e la banda a Loguetown dove non solo entra inaspettatamente in scena Bartolomeo, ma in una breve scena verso il finale si vede Monkey D. Dragon dopo il suo scontro con Smoker. Dragon, però, non è da solo in quanto al suo fianco c’è Sabo, uno dei personaggi futuri più importanti di One Piece, arrivato molto prima del previsto.

Netflix deve ancora confermare ufficialmente chi indosserà il leggendario cilindro e se questo nuovo attore interpreterà permanentemente il ruolo di Sabo in futuro. Anche se si tratta di una sorta di cameo di Sabo, ciò non significa necessariamente che questo personaggio spunterà anche negli episodi successivi.

Ricordiamo che Sabo appare per la prima volta dopo gli eventi di Marineford, nell’arco narrativo del passato di Rufy e Ace, quando erano bambini. Ritorna poi da adulto, molto più tardi, durante l’arco narrativo di Dressrosa, nell’episodio 663, per combattere contro il nefasto Donquixote Doflamingo, uno dei villain più memorabili dell’anime. Sebbene Sabo non sia il fratello biologico di Rufy, lui e Ace si sono legati l’un l’altro, diventando fratelli spirituali.

Sabo, oltre a essere il secondo in comando dell’Esercito Rivoluzionario, sarà colui che erediterà i poteri del Frutto del Diavolo di Ace. Per quanto riguarda il live-action, sebbene la serie Netflix sia rimasta fedele al materiale originale, è chiaro che Oda e gli showrunner sono più che disposti a cambiare la sceneggiatura quando necessario. Con la terza stagione che ha già confermato che l’attore Xolo Maridueña che interpreterà Ace, forse sarà probabile assistere a una riunione di famiglia già ad Alabasta.