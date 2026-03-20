One Piece: Jamie Lee Curtis parla della sua assenza nel live-action

La seconda stagione di One Piece è arrivata su Netflix e ha conquistato rapidamente tutti gli appassionati della serie in quanto la considerano all’altezza del materiale originale. Tra i diversi nuovi archi narrativi, quello che la nuova stagione adatterà è quello dell’isola di Drum, luogo in cui la ciurma di Cappello di Paglia incontra Tony Tony Chopper, affiancato dalla dottoressa Kureha. In merito a questo personaggio, erano tantissimi i fan che speravano di vedere l’attrice Jamie Lee Curtis nei suoi panni. E in una recente intervista, la star di Halloween ha parlato della sua delusione per non aver ottenuto il ruolo e dell’attrice che lo ha interpretato.

In una recente intervista sul red carpet, Curtis ha parlato della sua amica Katey Segal, che interpreta Kureha, elogiandola per la sua performance. Afferma infatti che Katey Segal, sua cara amica, ha fatto un lavoro eccezionale, che lei probabilmente non sarebbe riuscito a svolgere. Curtis ha ribadito di essere una fan sfegatata di One Piece, fin dai tempi del doppiaggio americano. L’unico motivo per cui non ha potuto partecipare era legato a un suo impegno lavorativo che le avrebbe impedito di raggiungere le riprese del live-action in Sudafrica.

Ora un cambio di attrice per il ruolo di Kureha sembra improbabile, soprattutto considerando che avrà un ruolo marginale nel prossimo futuro dell’adattamento live-action di One Piece. Ricordiamo, a tal proposito, che la produzione della terza stagione è già iniziata e si concentrerà ampiamente sulle vicende legate alla saga di Alabasta e non è escluso che Curtis possa ottenere un ruolo inaspettato.

Per quanto riguarda la data di uscita della terza stagione di One Piece, i fan dovranno prepararsi ad aspettare un po’ prima di rivedere i Pirati di Cappello di Paglia sul piccolo schermo. Senza dubbio, la terza stagione non arriverà quest’anno, e considerando che tra la prima e la seconda stagione sono trascorsi quasi tre anni, potrebbe essere troppo pretenzioso aspettarsi i nuovi episodi già dal 2027.