One Piece introduce un nuovo utilizzatore dell’Haki della Percezione?

One Piece ha introtto nuovi devastanti poteri come il Gear Five e abilità quasi invincibili come quella dei Cinque Astri, ma l’Haki occupa ancora un posto significativo nella serie. Ciò è particolarmente vero per le forme estremamente rare di Haki come l’Haki del Conquistatore. Detto questo, una particolare forma di Haki che è probabilmente ancora più rara dell’Haki del Conquistatore è Future Sight, una forma estremamente avanzata di Observation Haki che solo quattro individui, vale a dire Rufy, Kaido, Shanks e Katakuri, sono stati finora conosciuti per possedere in One Piece. Tuttavia, l’arco di Elbaf potrebbe aver appena rivelato segretamente un altro utilizzatore dell’Haki della Percezione.

Il capitolo 1140 di One Piece riprende il resto della battaglia di Luffy contro Scopper Gaban per la chiave delle catene di Loki, con Zoro che si unisce alla lotta mentre Luffy entra finalmente in modalità Gear Five. Tuttavia, proprio quando Rufy e Zoro stanno per lanciare il loro attacco, Gaban cede. Appena prima che Gaban lo faccia, si può vedere un bagliore molto evidente nei suoi occhi, che potrebbe essere un indizio del fatto che Gaban abbia usato Future Sight in quel momento per prevedere l’attacco di Rufy e Zoro prima di decidere di cedere.

Come visto all’inizio dell’arco narrativo di Elbaf, Gaban, che in seguito si è rivelato essere la misteriosa figura che aspettava i Pirati di Cappello di Paglia sulla riva, è stato in grado di vedere i Pirati di Cappello di Paglia e i Pirati Giganti avvicinarsi all’isola anche da miglia di distanza. Questa impresa da sola conferma più che ampiamente che Gaban possiede un Observation Haki piuttosto avanzato, il che significa che non sarebbe troppo difficile per lui possedere anche Future Sight, specialmente con i decenni di esperienza di combattimento che ha alle spalle.

Un’altra prova interessante è l’enfasi pronunciata sullo scintillio nei suoi occhi nel capitolo 1140 di One Piece, poiché Rufy è stato spesso raffigurato con uno scintillio simile vicino al viso quando usa Divinazione nel manga. Anche il manga di One Piece ha precedentemente utilizzato onomatopee molto simili per indicare l’uso di Future Sight. Nel caso di Gaban nel capitolo 1140, l’onomatopea usata in giapponese è “ギラン” o “giran”, che, sebbene tradotto come “luccichio” nella traduzione ufficiale, può anche significare scintillio, bagliore o lucentezza, simile alla parola “kira” o “scintilla” in giapponese.

Nel frattempo, ogni volta che Rufy e Shanks usano Future Sight, l’onomatopea usata in giapponese è “キーン” o “keen”, che viene utilizzata per rappresentare un suono acuto. Viz ha tradotto questa particolare onomatopea in diversi modi nel corso degli anni, tra cui “hrrng” o “keen”, sebbene i caratteri usati in giapponese rimangano per lo più gli stessi in tutte le istanze. Sebbene le due onomatopee siano indubbiamente un po’ diverse, usano per lo più gli stessi caratteri giapponesi. Ancora più importante, ha senso che Gaban abbia usato Future Sight nel contesto del capitolo 1140, poiché spiegherebbe perché ha improvvisamente scelto di fare marcia indietro quando stava dando una bella lezione a Luffy senza nemmeno sudare.

Molti fan si aspettano anche che Usopp salga alla ribalta su Elbaf e diventi finalmente il coraggioso guerriero che si era prefissato di essere e che essere addestrato da Gaban nell’Observation Haki sarebbe l’opportunità perfetta per Usopp di migliorare come cecchino. Sebbene possa essere un’impresa ardua per Usopp ottenere anche la Vista del Futuro, essere allenato da qualcuno che la possiede potrebbe comunque avvantaggiarlo notevolmente, anche se è ancora da decidere se Usopp avrà questa opportunità. In ogni caso, data la battaglia che si sta preparando su Elbaf in questo momento, probabilmente non passerà molto tempo prima che i fan vedano di nuovo Scopper Gaban in azione, ed è forse allora che One Piece confermerà finalmente se Gaba è davvero il quinto utilizzatore della Vista del Futuro nella serie.

Fonte – Comicbook