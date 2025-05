One Piece: in arrivo due novità imperdibili con il volume 111

Il mondo di One Piece continua a espandersi e a sorprendere i fan con nuove uscite sempre più interessanti. In occasione della pubblicazione del volume 111 della celebre serie di Eiichiro Oda, Edizioni Star Comics ha annunciato due novità editoriali che renderanno felici vecchi e nuovi lettori.

Le eroine al centro della scena

La prima grande novità è ONE PIECE NOVEL – HEROINES n. 1, un volume che sposta finalmente i riflettori sulle protagoniste femminili dell’opera. In un universo narrativo così vasto e ricco di personaggi, spesso le eroine hanno avuto ruoli di supporto o sono state messe in secondo piano rispetto agli eventi principali. Con questo romanzo, però, potranno finalmente prendersi la scena e rivelare lati del loro carattere, del loro passato e delle loro aspirazioni che nella serie regolare non erano stati esplorati a fondo. Nico Robin, Nami, Boa Hancock, Tashigi e altre donne forti e carismatiche del mondo di One Piece saranno al centro di storie inedite che promettono emozioni, sorprese e nuovi spunti di riflessione.

Una variant esclusiva per i collezionisti

La seconda novità riguarda il volume 111 stesso, che uscirà in una Variant Cover Edition esclusiva, disponibile in fumetteria, libreria e negli store online. Un’occasione speciale per i collezionisti e per tutti coloro che vogliono avere una versione unica di questo traguardo editoriale. Il volume 111 segna infatti un numero simbolico e importante nella lunga avventura di Luffy e della sua ciurma, ed è il momento perfetto per celebrare la longevità e il successo di un manga che ha fatto la storia.

Un universo narrativo in continua espansione

Queste due uscite, affiancate allo spin-off One Piece Campus già annunciato in precedenza, testimoniano ancora una volta la vitalità del brand One Piece e l’attenzione che Star Comics dedica ai suoi lettori. Il viaggio verso il One Piece è ancora lontano dalla fine, ma ogni nuova uscita ci avvicina un po’ di più al cuore di questa straordinaria saga.