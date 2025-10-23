One Piece: il time lapse di Oda per la cover del volume 113

One Piece è senza dubbi il manga shonen più seguito in tutto il mondo e nonostante sia serializzato da quasi 30 anni, le avventure di Monkey D. Rufy continuano ad intrattenere generazioni di appassionati. Il manga, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e attualmente la serie si trova nella sua Saga Finale e attualmente comprende solo due gli archi narrativi: quello di Egghead e quello di Elbaf. Quest’ultimo ha permesso ai lettori di conoscere l’aspetto dei Cavalieri Divini e delle loro intenzioni dopo essere arrivati sull’isola dei Giganti e uno di questi è il fratello gemello di Shanks.

Attualmente i capitoli dell’arco di Elbaf sono presenti a partire dal volume 111, dove Rufy incontra e conosce Loki, un gigante incatenato e bendato dal passato tormentato e presto sarà disponibile il volume 113. L’insider newworldartur ha condiviso sulla sua pagina X una clip che mostra il processo di creazione della cover del volume 113 in time-lapse di Eiichiro Oda. Si riconosce chiaramente Rufy, con l’outfit da tipico guerriero gigante, ed è circondato dai quattro Cavalieri Divini introdotti nell’arco di Elbaf.

Infatti in primo piano ci sono Shamrock, il gemello di Shanks, Gunko, Shepherd Somaz e Limosiv Klingham. Al centro della composizione è presente anche Scopper Gabin, abitante di Erbaf ma navigatore dei Pirati di Roger in passato. Il volume 113 di One Piece raccoglierà molto probabilmente i capitoli che vedono i Calieri Divini entrare in azione con l’obiettivo di soggiogare l’isola dei Giganti attuando il loro piano. Infatti nella prima prima fase scelgono la bambina gigante Ronja come prima ostaggio da far saltare dalla sporgenza del ramo 8 per terrorizzare i giganti di Elbaf e in seguito Nico Robin si ritrova faccia a faccia con il cavaliere Saint Sommers e attraverso un suo clone riesce ad attirarlo in una trappola facendolo cadere nell’“Underworld”.

Tuttavia la situazione diventa più delicata quando interviene direttamente Im, rivelando una sua abilità terrificante. Infatti trasforma i giganti Dorry e Brogy in enormi “demoni giganti” dotati di ali, corna e diversi altri poteri ricorrendo al cosiddetto “contratto del diavolo” e il suo obiettivo è di governare l’Isola.