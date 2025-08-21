One Piece: Eiichiro Oda è pronto a svelare la verità sull’Incidente di God Valley?

Nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione, One Piece ha tenuto nell’ombra tantissimi misteri e i fan costantemente sulle spine.

Dopo l’inizio della Saga Finale del manga, Eiichiro Oda ha iniziato a rivelare tanti punti mai approfonditi. Nell’arco di Egghead ha presentato Vegapunk e ulteriori dettagli sul Secolo del Grande Vuoto, mentre nell’arco di Elbaf ha rivelato la storia dei Pirati Rocks con il flashback su Loki e Re Harald. Capitolo dopo capitolo, Oda ha introdotto tanti pirati che hanno lasciato il segno nell’era di Rocks D. Xebeq, tra cui i Pirati Kuja.

Il capitano di questa ciurma era Shakuyaku, nota più comunemente come Shakky, e potrebbe essere strettamente collegata al famoso incidente di God Valley. Il capitolo 1157 infatti, svela che Shakky era conosciuta come il “tesoro insostituibile” di Hachinosu, alludendo minacciosamente al fatto che questo tesoro sia stato “rubato”.

One Piece con gli ultimi capitoli pubblicati si è soffermato molto sulla bellezza e sull’influenza che un tempo avevano i Pirati Kuja e il loro capitano, Shakuyaku. Il flashback in corso si è prima concentrato su Loki per poi passare ad Harald, Rocks e ora Shakky. Quindi molto probabilmente questa fase del manga potrebbe portare finalmente alla rivelazione della causa principale dell’Incidente di God Valley, e potrebbe essere con molta probabilità Shakky.

La proprietaria del bar Tispenno dell’arcipelago Sabaody, un tempo imperatrice di Amazon Lily, ha esercitato una forte influenza sui pirati di Hachinosu, di Rocks e di Roger. Per questa semplice ragione potrebbe rappresentare la ragione per cui queste ciurme si siano riversate a God Valley. Non vi è ancora certezza, ma è molto probabile che Shakky sia quel tesoro rubato dai Draghi Celesti di cui Garp ha parlato nel capitolo 1096.

In base a quanto svelato da Oda nel manga, sembra certo che Shakky sia strettamente collegata al famoso incidente di God Valley, spiegando anche il motivo per cui sia la ciurma di Roger che di Rocks fossero lì presenti. I due capitani erano spinti da una ragione comune, ovvero salvare Shakuyaku, di cui entrambi hanno rivelato di essere innamorati. Il capitolo 1157 svela che la Marina è ancora sulle tracce di Shakky nonostante abbia da anni abbandonato la vita da pirata e il motivo potrebbe essere sempre legato alla sua bellezza, della quale un Nobile Mondiale ne sia innamorato al punto da volerla possedere.