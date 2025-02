One Piece: il remake dell’Isola degli Uomini Pesce lancia una scena iconica di Rufy

L’anime di One Piece è andato in pausa a ottobre 2024 per consentire al team di produzione di migliorare la qualità dell’animazione e impedire che l’anime si avvicinasse troppo al manga. L’anime tornerà con nuovi episodi ad aprile. Tuttavia, mentre i fan attendono i nuovi episodi dell’anime, Toei Animation li ha deliziati con una versione rimasterizzata dell’arco dell’isola degli Uomini Pesce. L’adattamento anime di One Piece è spesso criticato per il ritmo lento, a volte contenendo un capitolo in un episodio. L’arco dell’isola degli Uomini Pesce conta 51 capitoli ed episodi, motivo per cui ha molte critiche dai fan.

Non solo, ma lo stile artistico dell’anime è cambiato in modo significativo dopo il salto temporale e l’incoerenza è ancora detestata tra i fan. Toei ha avuto l’idea di mandare in onda un remake durante la pausa dell’anime. L’arco ha un’animazione e un ritmo migliori, infatti l’arco è racchiuso in 21 episodi, ossia meno della metà della versione originale. Questo remake dell’arco narrativo si concluderà a marzo, quando i fan potranno finalmente guardare l’attesissimo arco di Egghead. Mentre lo show è in corso, questo ha presentato uno dei momenti più iconici di Rufy visibile cliccando su questo link.

Mentre Rufy aveva già risvegliato il suo Haki del Conquistatore nell’arco di Marineford, lo ha usato inconsciamente e non lo ha padroneggiato fino a quando Rayleigh non lo ha addestrato. L’Haki del Conquistatore è un’abilità rara, tuttavia, se usata correttamente, può rivelarsi un’abilità piuttosto sorprendente. Mentre diversi personaggi nella storia possono usare l’Haki del Conquistatore di base, non tutti possono abbattere 50.000 uomini-pesce semplicemente stando lì.

L’Haki del Conquistatore consente all’utilizzatore di affermare la propria volontà sugli altri e dominarli. Intimidisce coloro che hanno una volontà più debole di chi li usa. Questo momento dimostra l’enorme crescita di Rufy in due anni, dato che si è allenato duramente dalla morte di Ace. L’Haki del Conquistatore è anche un potere importante nella storia, dato che viene concesso solo a coloro che hanno ambizioni regali. Rufy è uno degli utilizzatori di Haki più forti nella serie, insieme a pirati leggendari come Shanks, Roger e Barbabianca.

Sebbene non sia ancora potente quanto loro, questa dimostrazione mostra che sta scalando la vetta. Durante il tratto finale dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce, circa 100.000 Uomini-Pesce ribelli hanno attaccato i Pirati di Cappello di Paglia. Mentre le probabilità erano presumibilmente contro l’equipaggio, Rufy ha dovuto solo restare lì e si è occupato della metà di loro. I restanti 50.000 hanno combattuto l’equipaggio a viso aperto, ma hanno comunque perso.

Il motivo per cui questo momento è ancora iconico non è solo per il gran numero di avversari. Gli Uomini-Pesce sono generalmente dieci volte più forti di un umano medio. Anche senza allenamento, hanno un immenso potere grezzo. Il fatto che Luffy riesca a sopraffarne così tanti dimostra quanto sia diventata forte la sua forza di volontà dopo l’allenamento. Tuttavia, anche loro non sono all’altezza del futuro Re dei Pirati.

Fonte – Comicbook