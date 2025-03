One Piece: il remake dell’anime annuncia una breve pausa

L’anime di One Piece ha sospeso l’arco di Egghead e lanciato il remake dell’arco dell’isola degli Uomini Pesce negli ultimi mesi. Ma si scopre che il gran finale del remake di questo arco andrà in contro ad uno slittamento. L’arco di Egghead aveva annunciato una pausa di sei mesi ma per intrattenere i fan aspettano Toei ha trasmesso una nuova versione dell’arco dell’isola degli Uomini Pesce che include nuovi ritocchi e modifiche per renderlo un’esperienza anime completamente nuova e migliorata.

Il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini Pesce di One Piece ha mostrato questa importante revisione negli ultimi mesi, ma ora è nella sua ultima serie di episodi mentre l’Arco di Egghead si prepara per il suo ritorno ad aprile. Ma ci sarà un breve ritardo per il remake, in quanto è stato anche annunciato che non ci sarà alcun episodio trasmesso il 9 marzo e tornerà ufficialmente per l’episodio 19 il 16 marzo.

Il remake in questione è iniziato lo scorso novembre e riedita la versione originale dell’anime dei 58 episodi riducendoli a 21. Non solo include immagini e audio migliorati, ma riedita anche l’anime per includere nuovi elementi accattivanti, nuova opening e ending.

L’inserimento di tecniche più recenti da nuovi episodi, come la visualizzazione completa di Haki, ha fatto molta strada per modernizzare l’arco che ha cambiato il gioco. Sembra anche anticipare che questo arco sarà di nuovo molto rilevante in futuro, quindi si spera che i fan abbiano dato un’occhiata al remake mentre andava in onda.

Tuttavia, non passerà molto tempo prima che l’arco di Egghead torni con nuovi episodi. La seconda parte sarà lanciata il 6 aprile in una fascia oraria diversa rispetto a quella solita. Non si sa se questo cambiamento avrà un impatto sul contenuto dei prossimi episodi, né se influenzerà anche lo streaming su Crunchyroll e Netflix. Ma con i nuovi episodi in arrivo così presto, la lunga attesa presto finirà.

L’episodio 1123 di One Piece riprenderà da Rufy e i pirati di Cappello di Paglia sparsi nel laboratorio dell’isola di Vegapunk, con la Marina che si avvicina rapidamente con l’intenzione di spazzare via i progressi dello scienziato.

Fonte – Comicbook