One Piece: il prossimo avversario di Rufy limiterà il Gear Fifth?

One Piece ha finalmente introdotto l’arco di Elbaf nel manga che ha visto nuovi personaggi fare la loro comparsa. Tra questi bisogna menzionare i Cavalieri Divini che hanno iniziato a seminare il caos a Elbaf. Chiaramente, una grande battaglia incombe su Elbaf e One Piece ha già l’avversario perfetto per Rufy. Sorprendentemente, non è Loki ma uno dei Cavalieri Divini appena introdotti, ossia St. Killingham che possiede un’abilità del frutto del diavolo particolare.

Il capitolo 1143 di One Piece rivela che St. Killingham possiede il modello del frutto del drago-drago: Kirin, uno Zoo Zoo Mitologico che gli consente di far addormentare i suoi bersagli e trasformare i loro sogni in realtà. La carta di presentazione di Killingham si riferisce persino a lui come a un “uomo che manifesta i sogni”, confermando che è lui ad aver fatto addormentare i bambini giganti e di aver riportato in vita i loro incubi, chiamati sleeptid. Oltre a essere buffo, il frutto del diavolo di St. Sommers lo rende il perfetto abbinamento per le simili abilità alimentate dall’immaginazione e che sfidano la realtà di Rufy e il suo Gear Five.

Con St. Killingham responsabile delle creature da incubo che attualmente stanno scatenando il caos su Elbaf, questo gli conferisce priorità assoluta tra gli altri membri dei Cavalieri da sistemare e fermare.# Sconfiggere un utilizzatore del frutto del diavolo in genere disattiva gli effetti del suo frutto del diavolo, il che significa che sconfiggere Killingham sarebbe il modo più rapido per far sparire i sonniferi.

Inoltre, con ogni capitolo diventa sempre più chiaro che Loki potrebbe non essere l’avversario di Rufy, dopo tutto. Diversi indizi al momento indicano che Loki è innocente dei suoi crimini e, se così fosse, potrebbe essere un alleato dei Cappelli di Paglia, facendo di St. Killingham il sostituto perfetto come grande avversario di Rufy in Elbaf.

Ancora più importante, i poteri di St. Killingham sono quasi altrettanto sciocchi di quelli di Rufy. Il capitolo 1143 rivela come funziona la sua capacità di manifestare i sogni, con Killingham che prima emette onde che mettono il suo bersaglio a dormire prima di raggiungere fisicamente la nuvola di pensiero, e tirare fuori l’oggetto che sta sognando.

Proprio come il frutto Nika si basa sull’immaginazione del suo utilizzatore, l’abilità di Killingham si basa sull’immaginazione e sui sogni del suo bersaglio. La sua capacità di manifestare i sogni di per sé sfida la realtà, proprio come il Gear Five, e sarà sicuramente incredibilmente divertente vedere come questi due frutti del diavolo si comporteranno l’uno contro l’altro.

Fonte – Comicbook