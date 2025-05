One Piece: il manga svela il vero potenziale di Scopper Gaban

Tra i numerosi personaggi che One Piece ha introdotto nel corso degli anni, Gol D. Roger rimane quello più iconico e l’ispirazione per molti giovani pirati. Numerose sono le gesta della ciurma del Re dei Pirati avvolte nel mistero, tuttavia Rufy ha gradualmente incontrato e conosciuto diversi membri della ciurma di Roger, tra cui Crocus, il Re Oscuro Rayleigh, Kozuki Oden e anche Scopper Gaban nell’arco narrativo di Elbaf. L’ultimo capitolo di One Piece ha svelato il vero potenziale del cosiddetto “Braccio sinistro del Re dei Pirati”.

Il capitolo 1148 di One Piece vede Robin affrontare coraggiosamente St. Sommers, ma non riesce ad avere la meglio con il nemico. Questa situazione crea l’occasione perfetta per Gaban di intervenire e salvarla dall’attacco di Sommers. Gaban offre un assaggio dei suoi veri poteri recidendo un braccio di St. Sommers, senza permetter al Cavaliere Divino di rigenerare l’arto perduto. Quindi non è escluso che Gaban conosca il segreto per fermare la rigenerazione avanzata dei Cavalieri Divini.

Come i Cinque Astri di Saggezza, quindi, i Cavalieri Divini possiedono le stesse capacità rigenerative, come Gunko ha mostrato nei capitoli precedenti. Inoltre Saul aveva confermato nel capitolo 1147 che tutti i Cavalieri erano immortali.

Di fronte a questo scenario, ogni sforzo sarebbe stato vano per Rufy, la sua Ciurma e i Giganti di Elbaf. Ma il fatto che Gaban sia riuscito a impedire a St. Sommers di rigenerarsi suggerisce che esiste un modo per sconfiggere i Cavalieri Divini. Gaban potrebbe conoscere il loro punto debole e, di conseguenza, anche il modo per aggirare la rigenerazione dei Cinque Astri.

Per ora, non è chiaro come esattamente Gaban sia riuscito a ferire St. Sommers in maniera permanente, impedendogli di rigenerarsi. Inoltre non è escluso che One Piece possa rivelare una nuova abilità speciale finora sconosciuta. Potrebbe trattarsi di una nuova tipologia di Haki che rappresenterebbe la chiave per risolvere questo enigma dell’immortalità. Come già accaduto con Rayleigh, non è quindi escluso che Rufy possa allenarsi con un ex membro della ciurma di Roger nell’arco narrativo di Elbaf.