One Piece: il manga svela il tragico destino di un pirata leggendario

One Piece, nel corso della sua longeva serializzazione, ha introdotto moltissimi personaggi intorno ai quali ha mantenuto un costante tratto misterioso. Uno di questi è il pirata leggendario Rocks D. Xebec, introdotto interamente per la prima volta nell’arco narrativo di Elbaf, dopo più di sei anni da quando è stato menzionato per la prima volta l’incidente di God Valley nel capitolo 957. Durante questi eventi, infatti, questo pirata leggendario è caduto a causa dell’inaspettata alleanza tra Gol D. Roger e Monkey D. Garp. Da allora sono state avanzate diverse teorie sul misterioso pirata, e ora il manga ha finalmente fatto chiarezza con l’arco di Elbaf. Si credeva che Xebec fosse un pirata pericoloso che aveva seminato il caos durante l’incidente avvenuto 38 anni prima, ma One Piece ha svelato che ne era sempre stato una vittima.

Xebec era una spina nel fianco per il Governo Mondiale poiché, in quanto discendente di Davy Jones, apparteneva al Clan Davy. Xebec, quindi, aveva tenuto nascosto il suo vero nome al mondo, ma questo non gli impedì di essere considerato un bersaglio, motivo per cui i Draghi Celesti decisero di organizzare la Gara della Caccia ai Nativi a God Valley, dove il pirata nascose la moglie e il figlio di due anni, Marshall D. Teach.

Come previsto, Rocks cadde in trappola, consapevole del fatto che non avrebbe lasciato l’isola vivo. Ogni tre anni, i Draghi Celesti sceglievano un’isola non affiliata da distruggere, ma San Figarland Garling, per quell’occasione precisa, aveva puntato su God Valley dopo aver scoperto che era la patria di Xebec e il luogo dove nascondeva la sua famiglia. La famiglia di Xebec fu fatta prigioniera proprio come gli altri nativi dell’isola, ma la situazione peggiorò quando Im fece la sua comparsa prendendo il controllo del corpo di Saint Jaygarcia Saturn.

Im, quindi, scambiò Xebec per Davy Jones, ma decise comunque di ucciderlo insieme a tutti i membri del Clan Davy. Sfortunatamente, Im scelse il modo peggiore possibile per distruggere i membri rimanenti del misterioso clan. Usando i loro poteri demoniaci, Im trasformò Xebec in una marionetta, sperando che il pirata avrebbe sterminato la sua famiglia con le sue stesse mani. Il capitolo 1163 si conclude con questo cliffhanger, anticipando quindi ai lettori la tragica fine di Xebec strettamente collegata all’antagonista finale della serie.