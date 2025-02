One Piece: il manga smentisce una teoria storica dei fan su Shanks

One Piece ha introdotto centinaia di personaggi e misteri e vista l’enorme fanbase, i lettori spesso escogitano diverse teorie dopo ogni nuovo colpo di scena. Il capitolo 907 di One Piece ha sconvolto tutti i fan quando il presunto Shanks ha incontrato i Cinque Astri. “Shanks” ha parlato di un certo pirata, che non è stato rivelato nel manga. Tuttavia, molti credevano anche che Shanks facesse in realtà parte del Governo Mondiale mentre fingeva di essere un pirata.

Roger ha trovato Shanks quando aveva un anno di età in uno scrigno del tesoro durante l’incidente di God Valley 38 anni fa. Ha adottato il bambino e lo ha cresciuto sulla nave insieme al suo equipaggio. Shanks è cresciuto senza sapere della sua nobile discendenza. Tuttavia, a un certo punto della storia, Roger probabilmente gli ha detto la verità. Il capitolo 1137 di One Piece ha confermato che il sosia di Shanks è Shamrock Figarland, il comandante dei Cavalieri Sacri e figlio di Garling. Sebbene molto del fratello di Shanks rimanga sconosciuto, l’arco di Elbaf ha indirettamente confermato almeno una cosa su di lui.

A questo punto, è quasi confermato che è stato effettivamente Shamrock a incontrare gli Astri e non Shanks. Quando ha parlato di un “certo pirata”, molti hanno creduto che fosse Shanks a fare la spia su Rufy, mentre altri hanno pensato che potesse essere Barbanera. Nel caso in cui l’uomo si rivelasse essere il fratello di Shanks, c’è anche la possibilità che il “certo pirata” sia Shanks.

Tuttavia, ora che il capitolo 1137 di One Piece ha rivelato le intenzioni di Shamrock, è altamente probabile che quel pirata sia Loki. Shamrock non solo vuole reclutare Loki come Cavaliere Sacro, ma ha anche in programma di far cadere Elbaf. Secondo i Giganti, Loki ha ucciso suo padre, l’amato Re Harald diversi anni fa, ed è fuggito in mare. Shanks ha trovato il Principe in fuga sei anni fa e lo ha consegnato ai Giganti. Quindi, per diversi anni, Loki ha vissuto come pirata lontano da Elbaf.

Loki è attualmente incatenato negli Inferi. Nel frattempo, Shamrock porta con sé Gunko, credendo che Loki accetterà di unirsi a lui. In circostanze normali, chiunque coglierebbe al volo l’opportunità. Tuttavia, Loki esprime senza esitazione il suo odio verso i Draghi Celesti rifiutando l’offerta.

