One Piece: il manga rivelerà un potere più misterioso del Gear 5?

Eiichiro Oda ha introdotto tantissimi personaggi e poteri incredibili in One Piece e l’ultimo risale allo scontro tra Rufy e Kaido nell’arco di Wano. Stiamo parlando del Gear Fifth, che ha permesso a Rufy di sconfiggere Kaido e diventare un Imperatore del Mare. Tuttavia potrebbe non bastare per fronteggiare i nuovi nemici che l’arco di Elbaf sta introducendo.

Nel capitolo più recente di One Piece, Scopper Gaban, il braccio sinistro di Roger, scatena il suo vero potere contro ai Cavalieri Divini, tranciando un braccio a St. Sommer con un colpo solo. Quello che più sorprende è che Gaban sia riuscito a fermare la rigenerazione del braccio amputato di St. Sommers. Come Gaban abbia fatto è ancora un mistero, ma potrebbe trattarsi di un nuovo potere o una nuova forma di Haki sconosciuta.

Quando Rufy ha risvegliato il potere del suo Frutto del diavolo durante l’arco di Wano, sembrava che tutte le battaglie successive si sarebbero basate su questa dinamica. Sconfiggendo Kaido a Onigashima, Rufy aveva sostanzialmente dimostrato che l’ex Imperatore del Mare si sbagliava sul fatto che l’Haki fosse la chiave di tutto. La rivelazione di Nika sembrava aver messo completamente da parte l’Haki come livello di potere supremo.

Tuttavia, l’Arco di Egghead e l’attuale arco di Elbaf hanno dimostrato che l’Haki sarà ancora una parte cruciale della Saga Finale. Nella parte finale di Egghead i lettori hanno potuto assistere all’incredibile potere dell’Haki di Joyboy, che ha intimidito facilmente i Cinque Astri e Im. E probabilmente l’Arco di Elbaf svelerà una nuova forma di Haki sconosciuta con Scopper Gaban. Non è del tutto improbabile che One Piece introduca una nuova variante di Haki avanzata nella serie, dato che Rufy ha imparato il Ryou solo molto avanti nell’Arco di Wano.

Naturalmente, questo porta i fan a chiedersi perché Rayleigh non abbia insegnato, o quantomeno mostrato, a Rufy durante la loro sessione di allenamento l’esistenza di un altro livello di potere legato all’Haki. Tuttavia, quel che è certo è che Rufy non è in grado di sconfiggere i Cavalieri Divini al suo stato attuale e non è escluso che il protagonista finirà per allenarsi con un altro membro della ciurma di Roger.