One Piece: il manga rivela l’aspetto di uno dei pirati più misteriosi

Nonostante il manga di One Piece sia in corso dal 1997, sono ancora molti i misteri non svelati. Uno di questi riguarda Rocks D. Xebec, il misterioso capitano dei famigerati Pirati di Rocks e rivale del Re dei Pirati. Questa ciurma leggendaria includeva membri di spessore, tra cui i futuri Imperatori Barbabianca, Big Mom e Kaido. Eiichiro Oda, nel corso degli ultimi archi narrativi, ha svelato sempre più informazioni sui Pirati di Rocks, tranne che sul capitano. Ma, finalmente, il capitolo più recente di One Piece ha svelato l’aspetto di uno dei pirati più leggendari di sempre.

Proseguendo con il flashback di Loki, il capitolo 1154 di One Piece mostra il primo incontro di Loki con Rocks D. Xebec, svelando anche il suo aspetto. Il capitolo vede Xebec, Barbabianca, Stussy e Shiki approdare sull’isola di Elbaf per la prima volta in assoluto, e il capitano della ciurma osserva un giovane Loki per avere conferma che l’isola sia effettivamente Elbaf. Il capitolo 1154 rivela che Rocks è il padre di Barbanera, e la tavola che svela il suo aspetto lo conferma in quanto la somiglianza è incredibile. L’unico dettaglio che li distingue sono i capelli in parte brizzolati e il pizzetto.

Xebec è stato menzionato per la prima volta nel capitolo 957, pubblicato nel 2019, e ora si scopre finalmente il suo aspetto. Sono quindi quasi sei anni che i fan attendevano la rivelazione di Rocks e, sorprendentemente, si nota rapidamente l’incredibile somiglianza con Barbanera.

Per alcuni lettori potrebbe risultare inaspettato l’inserimento di Xebec nel flashback incentrato su Loki. Tuttavia questo è, in realtà, il momento perfetto per mostrare finalmente ai fan l’aspetto di questo pirata, dato che Loki considerava Rocks come il suo idolo. È scontato che One Piece rivelerà la forte influenza che Rocks ha avuto nella vita di Loki in passato, ma probabilmente anche quali fossero i suoi interessi con Re Harald. Ciononostante, l’apparizione di Rocks D. Xebec ha reso l’arco narrativo di Elbaf ancora più avvincente, e non ci sono dubbi sul fatto che gli eventi diventeranno sempre più interessanti.