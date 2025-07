One Piece: il manga rivela la storia della formazione dei Pirati Rocks

Prima dell’arco narrativo di Elbaf di One Piece, Rocks D. Xebec era una figura misteriosa e leggendaria. One Piece fa il suo nome per la prima volta nel capitolo 957, quando l’alleanza tra Kaido e Big Mom scatena la frenesia tra i mari. In quel periodo, l’Ammiraglio Sengoku spiegava alle generazioni future la storia dimenticata del mondo. Il Governo Mondiale aveva nascosto la verità sull’incidente di God Valley rivelando soltanto che Garp aveva sconfitto alcuni dei pirati più pericolosi al mondo. Il nonno di Rufy, infatti, si era guadagnato il titolo di Eroe della Marina, ma la sua vittoria era stata supportata dalla temporanea alleanza con Roger.

Anche dopo la sconfitta di Xebec 38 e il conseguente scioglimento del suo equipaggio, ogni membro, inclusi Barbabianca, Kaido, Big Mom, Shiki e molti altri, si sono fatti un nome tra i mari. La storia non ha mai rivelato il volto di Xebec né alcun dettaglio su di lui, se non la leggenda tramandata tra un piccolo gruppo di persone. Persino un breve scorcio dell’incidente di God Valley durante il flashback di Kuma ha tenuto nascosto l’aspetto del leggendario pirata ma l’arco narrativo di Elbaf sta finalmente rivelando la storia della formazione dei Pirati Rocks.

Rocks D. Xebec fa la sua prima vera apparizione nel capitolo 1154, che rivela anche di essere il padre di Barbanera. Il leggendario pirata si era diretto a Elbaf per cercare Harald, ma prima di lui incontra suo figlio, Loki. Il capitolodi One Piece 1155 rivela che Rocks ha ucciso un Ammiraglio durante il Reverie e che sulla sua testa vi era una taglia elevata. Pochi istanti dopo aver ucciso l’Ammiraglio, Xebec si scontra anche con Harald, la cui forza spazzava via chiunque si trovasse nel raggio di cinque chilometri. Da quando Xebec era diventato un ricercato, aveva viaggiato per mare e radunato ogni tipo di combattente capace per unirsi al suo equipaggio.

Prese parte anche al famigerato Combattimento di Davy Back per ampliare la sua ciurma. Tuttavia, invece di una ciurma pirata ufficiale con una bandiera, erano più simili a un gruppo di disadattati terrificanti e forti che si erano semplicemente uniti. Xebec arrivò a Elbaf con quelle persone, sperando di convincere Harald a unirsi a lui. Durante il loro scontro al Reverie, Xebec ammirò il Re Gigante e la sua forza, ma aveva delle responsabilità e non poteva mettere a repentaglio il futuro del suo paese. Quindi continuò a rifiutare la proposta di Xebec per anni. Il capitolo si conclude con l’anticipazione di un importante evento che diede vita ai Pirati di Rocks, che probabilmente sarà rivelato nel prossimo capitolo.