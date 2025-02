One Piece: il manga risolve un mistero dopo 14 anni

Il manga di One Piece, dopo la caotica battaglia a Egghead, vede i Pirati dei Cappelli di Paglia viaggiare verso Elbaf insieme ai giganti. L’equipaggio viene accolto da tutti, il che è diverso da qualsiasi isola abbiano mai visitato. Poiché Elbaf non è associata al governo mondiale e l’equipaggio ha familiarità con alcuni dei giganti, si stanno godendo il loro tempo su una nuova isola. Tuttavia, Shamrock e Gunko sono entrati a Elbaf per rovinare il loro divertimento. I due Cavalieri Sacri hanno cercato di reclutare Loki, ma hanno fallito.

Tuttavia, Shamrock ha un altro e più brutale piano per impossessarsi di Elbaf. Ignaro del pericolo che si avvicina, Rufy sta ancora cercando di mantenere la promessa fatta a Loki. I due avevano un patto: se Rufy avesse liberato Loki, quest’ultimo gli avrebbe detto tutto ciò che sapeva su Shanks. Nonostante la disapprovazione di Zoro, Rufy tenta ancora di liberare Loki poiché desidera ardentemente incontrare Shanks. Nella ricerca delle chiavi per liberare Loki dalle catene, Rufy incontra uno dei pirati più leggendari della storia. Il manga ha già presentato il pirata in un capitolo precedente, ma la versione a colori ha rovinato l’allusione.

L’immagine di copertina del capitolo 631 di One Piece mostra Crocus e Gaban che bevono a Twin Cape a Reverse Mountain. Crocus e Laboon vivono lì da oltre cinque decenni. Considerando che Gaban e Crocus sono ex compagni di equipaggio che hanno solcato i mari con Roger, il Re dei Pirati, ha senso che i due si incontrino per un drink. Tuttavia, la colorazione ufficiale presenta Gaban con i capelli biondi invece che bianchi.

Abbinato a un mantello a strisce gialle e arancioni e un cappello di paglia, chiunque ha creduto che la persona su questa copertina fosse Shiki. Shiki è un ex membro dei Rocks Pirates e il primo prigioniero a fuggire da Impel Down da solo. È stato menzionato per la prima volta nel capitolo 530, ma non è ancora apparso nel manga. Inoltre, è il principale antagonista di One Piece Film: Strong World, un film non canonico.

Data la storia e le azioni malvagie di Shiki, era piuttosto strano per lui uscire con Crocus come vecchi amici. Poiché la stampa a colori era stata ufficialmente realizzata da Shueisha, nessuno dubitava della legittimità della copertina. Da quando il capitolo 631 è stato pubblicato a luglio 2011, i fan hanno continuato a credere erroneamente che l’uomo fosse Shiki. Solo con l’ultimo capitolo 1139 di One Piece l’equivoco è stato chiarito.

L’uomo con il Cappello di Paglia è Gaban, che attualmente vive a Elbaf. Incontra Rufy e la sua ciurma nel capitolo 1139 mentre parla della sua relazione con Ripley. Gaban è subito impressionato dalla volontà di Rufy di correre rischi come ha fatto Roger. Tuttavia, Gaban è il responsabile della sorveglianza del criminale ed è disposto a consegnare la chiave solo se Rufy lo sconfiggerà.

Fonte – Comicbook