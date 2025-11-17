One Piece: il manga riporta in scena un personaggio chiave

Il manga di One Piece prosegue con la narrazione degli eventi dell’arco di Elbaf, diventati sempre più intensi con l’introduzione di nuovi temibili villain e la rivelazione della verità legata all’incidente di God Valley. Nonostante ciò, ci sono alcuni personaggi chiave della serie di cui non si conosce ancora il loro status e uno di questi è Trafalgar Law, nonché uno dei personaggi più amati di One Piece. Law e Rufy si sono alleati nell’arco narrativo di Punk Hazard fino alla conclusione degli eventi della Saga di Wano.

Successivamente, Law si è imbattuto in Barbanera subendo una sconfitta devastante. A tenere alte le speranze della sopravvivenza del capitano dei pirati Heart ci ha pensato Bepo, riuscendo a malapena a fuggire con lui. Sono trascorsi diversi capitoli dalla rovinosa sconfitta contro l’Imperatore del Mare e sebbene Law e Bepo non siano ancora tornati nella storia principale, Eiichiro Oda ha realizzato una loro illustrazione nella cover del capitolo 1165. Il mangaka di One Piece disegna spesso illustrazioni basate sulle richieste dei fan, e questa non fa eccezione.

Law ha debuttato nell’arco narrativo dell’Arcipelago Sabaody e descritto come uno dei pirati della peggiore generazione con una taglia di oltre 100 milioni di barry. Successivamente è apparso sorprendentemente a Marineford per salvare la vita di Jinbe e di Rufy, dopo che quest’ultimo aveva riportato gravi ferite dopo aver affrontato l’assassino di suo fratello Ace, Akainu. La popolarità di Law è salita quando ha stretto un’alleanza con Rufy nell’arco di Punk Hazard per sconfiggere Kaido, uno dei Quattro Imperatori del Mare e liberare il paese chiuso dalla feroce tirannia del sovrano.

Dopo aver attraversato il Nuovo Mondo con i Pirati di Cappello di Paglia, si è facilmente integrato con la ciurma e si è adattato alle loro peculiarità. La storia sta correndo a tutta velocità verso una rivelazione importante, e deve riportare in auge alcuni dei personaggi più cruciali di One Piece, incluso Law e il suo destino.